Van Dijk lamenta eliminação da Holanda: “Momentos terríveis para um jogador”

A Holanda deu adeus à Copa do Mundo de 2026 após perder para Marrocos nos pênaltis, na segunda fase do torneio. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a seleção holandesa sofreu a derrota por 3 a 2 nas cobranças e encerrou a campanha no Mundial.

Capitão da equipe, Virgil van Dijk lamentou a eliminação e admitiu a frustração do elenco com o desfecho da participação na Copa. Além disso, o zagueiro destacou que o grupo alimentava grandes expectativas para a competição e afirmou que o sentimento predominante no vestiário foi de decepção.

“É difícil analisar agora. Foi uma partida intensa. Infelizmente, estamos fora. Em alguns momentos, o jogo correu bem. Claro que poderia ter sido melhor, mas isso não ajuda em nada. Estes são os momentos mais terríveis para um jogador de futebol”, afirmou.

“Treinamos muito para isso, mas infelizmente fomos eliminados “, completou o defensor ao analisar o fraco desempenho da Laranja Mecânica na disputa de pênaltis nesta segunda-feira (29).

Treinador também analisa resultado

Ronald Koeman também demonstrou insatisfação com o resultado. O treinador defendeu a escolha de escalar a Holanda com uma linha de cinco defensores, mas reconheceu que a equipe poderia ter produzido mais no setor ofensivo ao longo da partida.

“Acho que poderíamos ter atacado mais e levado mais perigo pelo lado esquerdo e também um pouco pelo lado direito. Não foi o nosso dia. Contra Japão e Tunísia também jogamos com cinco defensores. Não se trata de medo. Temos três atacantes em campo. A posição defensiva era melhor dessa forma”, opinou.

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