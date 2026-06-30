Em clima de emoção, Portugal faz minuto de silêncio por pai de auxiliar da seleção

O treino de Portugal desta segunda-feira (29) começou com uma homenagem ao pai de Ricardo Carvalho, auxiliar técnico da seleção. Assim, jogadores e integrantes da comissão técnica formaram um abraço coletivo no centro do gramado. Eles respeitaram um minuto de silêncio pela morte de Manuel Ribeiro de Carvalho, aos 69 anos.

Dessa forma, Cristiano Ronaldo e os demais atletas prestaram apoio ao profissional antes do início das atividades. O ex-zagueiro recebeu o carinho do elenco em um momento de emoção durante a preparação da equipe para a sequência da Copa do Mundo.

Ainda nesta segunda-feira (29), a Federação Portuguesa de Futebol publicou uma nota oficial para lamentar a morte de Manuel Ribeiro de Carvalho e manifestou solidariedade ao auxiliar técnico e aos familiares.

“Neste momento de profunda tristeza, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a Direção e todos os colaboradores da FPF endereçam a Ricardo Carvalho e a toda a sua família as mais sentidas condolências, solidarizando-se com a sua dor e desejando-lhes força para enfrentar esta irreparável perda”, escreveu a Federação em seu site oficial.

Após o empate com a Colômbia, em Miami, Portugal retornou a Palm Beach e deu sequência à preparação para a segunda fase do Mundial. Por fim, a seleção enfrentará a Croácia na quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá.

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