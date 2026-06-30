Da torcida do Vasco à Globo: Renata Vasconcellos canta hit de Rayan durante cobertura da Copa; veja

A música que embala a torcida do Vasco ganhou um novo palco durante a Copa do Mundo. Desta vez, quem entrou na brincadeira foi a jornalista Renata Vasconcellos, que cantou o hit dedicado a Rayan durante a programação da TV Globo. O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais e reforçou a popularidade da canção, que deixou as arquibancadas de São Januário para conquistar torcedores de todo o país.

O responsável pelo sucesso é MC Darlan, de 37 anos. Conhecido por produzir funks inspirados no Vasco da Gama, o artista criou a música que acompanha a ascensão do jovem atacante. Desde que Rayan passou a ganhar protagonismo com a camisa da Seleção Brasileira, o hit se espalhou pelas redes sociais e se transformou em uma das trilhas da campanha brasileira na Copa do Mundo.

Revelado pelo Vasco da Gama, Rayan Vitor Simplício Rocha nasceu e cresceu na comunidade Barreira do Vasco, ao lado de São Januário. Convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos, o atacante vive um dos momentos mais importantes da carreira. Além do desempenho dentro de campo, o jovem também conquistou os torcedores pela trajetória construída desde as categorias de base do clube carioca.









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Além disso, nos últimos dois jogos, Rayan assumiu a titularidade da Seleção Brasileira e respondeu com atuações decisivas. Na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, o atacante deu a assistência para o primeiro gol da equipe. Em seguida, na virada sobre o Japão, roubou a bola pelo lado direito e iniciou a jogada que terminou com Bruno Guimarães servindo Martinelli para marcar.

Dessa forma, o jovem atacante consolida sua ascensão como uma das grandes revelações da Seleção Brasileira. Ao mesmo tempo, o hit criado por MC Darlan acompanha esse crescimento e ultrapassa o universo vascaíno. Além disso, depois de embalar a torcida em São Januário, a música ganhou espaço na Copa do Mundo, simbolizando o momento especial vivido por Rayan dentro e fora dos gramados.

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