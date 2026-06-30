Vídeo: milhares de torcedores lotam estádio para ver o Brasil jogar… no Paquistão!

O povo do Paquistão deu mais uma prova de amor pela Seleção Brasileira nesta segunda-feira (29). Milhares de torcedores lotaram o Estádio Internacional Kakri – geralmente usado para jogos de críquete -, no bairro de Lyari, em Karachi, para acompanhar em um telão a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. O evento reuniu moradores de todas as idades e contou até com a presença do prefeito de Karachi, Murtaza Wahab, que publicou um vídeo nas redes sociais no meio da multidão.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Murtaza Wahab Siddiqui (@barristermurtazawahab)

Lyari é conhecido internacionalmente como “Mini Brasil” por causa da forte identificação de seus moradores com o futebol brasileiro. Durante as Copas do Mundo, aliás, o bairro costuma ser decorado com bandeiras verde-amarelas, e a população veste camisas da Seleção para acompanhar os jogos.

Gerador movido a Diesel ‘salva’ o jogo

O estádio permaneceu completamente tomado durante toda a partida. Mesmo, porém, após uma interrupção no fornecimento de energia na região, os torcedores continuaram acompanhando o confronto graças a um gerador movido a óleo diesel que garantiu o telão ligado. A tensão deu lugar à euforia quando Gabriel Martinelli marcou, nos acréscimos do segundo tempo, o gol que classificou o Brasil às oitavas de final.

Ao fim do jogo, a torcida explodiu em comemoração. Fogos de artifício, bandeiras do Brasil e cantos tomaram conta do estádio e das ruas de Lyari, reforçando uma tradição que atravessa gerações. A ligação do bairro com o futebol brasileiro é tão forte que muitos moradores adotam apelidos de ex-jogadores da Seleção. Inclusive, os moradores acompanham o futebol brasileiro durante todo o ano, não apenas em períodos de Copa do Mundo.

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