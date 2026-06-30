ASSINE JÁ!
Jogada10

Hora de Neymar? Saiba quem pode substituir Paquetá na Seleção Brasileira

Hora de Neymar? Saiba quem pode substituir Paquetá na Seleção Brasileira
Hora de Neymar? Saiba quem pode substituir Paquetá na Seleção Brasileira -

A Seleção Brasileira pode ganhar mais uma preocupação para a sequência da Copa do Mundo. Depois de perder Raphinha por lesão, Carlo Ancelotti aguarda o resultado dos exames de Lucas Paquetá, que deixou a vitória por 2 a 1 sobre o Japão com dores na coxa e virou dúvida para as oitavas de final.

O meio-campista será submetido a exames de imagem nesta terça-feira (30/6), em Nova Jersey, para identificar a gravidade do problema físico. Até lá, a comissão técnica trabalha com cautela, mas já avalia alternativas caso o camisa 8 seja vetado para o próximo compromisso do Brasil no Mundial.

Titular nas quatro partidas da Seleção na Copa, Paquetá é peça importante no sistema de Ancelotti. Sua eventual ausência pode obrigar o treinador italiano não apenas a trocar um jogador, mas também a modificar a estrutura da equipe.

Quem pode entrar no lugar de Paquetá?

A alternativa mais conservadora seria a entrada de Danilo Santos. O meio-campista do Botafogo disputa a mesma faixa do campo e chegou a brigar por uma vaga entre os titulares antes do início da Copa. Embora tenha participado pouco do torneio, entrou por alguns minutos contra Marrocos, Haiti e Japão, sem tempo para influenciar a última partida,está sendo visto como a reposição mais natural para manter o desenho tático atual.

Outra possibilidade é a utilização de Neymar. Recuperado de lesão, o camisa 10 voltou a atuar diante da Escócia, mas ainda busca o melhor condicionamento físico. Caso seja escolhido, o Brasil ganharia criatividade e poder de decisão no ataque, embora possa perder intensidade na marcação e na recomposição, características que fazem parte do jogo de Paquetá.

Durante a partida contra o Japão, Ancelotti optou por colocar Endrick em campo após a saída do meio-campista. Com a mudança, Matheus Cunha passou a atuar mais distante da área, enquanto o jovem atacante ocupou uma posição mais centralizada. A alternativa aproxima a equipe do sistema com quatro homens de frente, ideia trabalhada pelo treinador desde o início do ciclo.

Gabriel Martinelli também aparece como uma opção. Autor do gol da classificação diante dos japoneses, o atacante desempenhou uma função diferente da habitual ao entrar por dentro, formando dupla com Endrick, enquanto Vinícius Júnior e Rayan permaneceram abertos pelos lados. A movimentação reforçou a impressão de que Ancelotti enxerga o jogador do Arsenal como uma alternativa para atuar centralizado quando necessário.

A definição sobre a presença de Paquetá dependerá do resultado dos exames. Enquanto aguarda o diagnóstico, a comissão técnica analisa diferentes cenários para manter o equilíbrio da equipe na partida das oitavas de final. O Brasil, aliás, encara o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas