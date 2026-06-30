Hora de Neymar? Saiba quem pode substituir Paquetá na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira pode ganhar mais uma preocupação para a sequência da Copa do Mundo. Depois de perder Raphinha por lesão, Carlo Ancelotti aguarda o resultado dos exames de Lucas Paquetá, que deixou a vitória por 2 a 1 sobre o Japão com dores na coxa e virou dúvida para as oitavas de final.

O meio-campista será submetido a exames de imagem nesta terça-feira (30/6), em Nova Jersey, para identificar a gravidade do problema físico. Até lá, a comissão técnica trabalha com cautela, mas já avalia alternativas caso o camisa 8 seja vetado para o próximo compromisso do Brasil no Mundial.

Titular nas quatro partidas da Seleção na Copa, Paquetá é peça importante no sistema de Ancelotti. Sua eventual ausência pode obrigar o treinador italiano não apenas a trocar um jogador, mas também a modificar a estrutura da equipe.

Quem pode entrar no lugar de Paquetá?

A alternativa mais conservadora seria a entrada de Danilo Santos. O meio-campista do Botafogo disputa a mesma faixa do campo e chegou a brigar por uma vaga entre os titulares antes do início da Copa. Embora tenha participado pouco do torneio, entrou por alguns minutos contra Marrocos, Haiti e Japão, sem tempo para influenciar a última partida,está sendo visto como a reposição mais natural para manter o desenho tático atual.

Outra possibilidade é a utilização de Neymar. Recuperado de lesão, o camisa 10 voltou a atuar diante da Escócia, mas ainda busca o melhor condicionamento físico. Caso seja escolhido, o Brasil ganharia criatividade e poder de decisão no ataque, embora possa perder intensidade na marcação e na recomposição, características que fazem parte do jogo de Paquetá.

Durante a partida contra o Japão, Ancelotti optou por colocar Endrick em campo após a saída do meio-campista. Com a mudança, Matheus Cunha passou a atuar mais distante da área, enquanto o jovem atacante ocupou uma posição mais centralizada. A alternativa aproxima a equipe do sistema com quatro homens de frente, ideia trabalhada pelo treinador desde o início do ciclo.

Gabriel Martinelli também aparece como uma opção. Autor do gol da classificação diante dos japoneses, o atacante desempenhou uma função diferente da habitual ao entrar por dentro, formando dupla com Endrick, enquanto Vinícius Júnior e Rayan permaneceram abertos pelos lados. A movimentação reforçou a impressão de que Ancelotti enxerga o jogador do Arsenal como uma alternativa para atuar centralizado quando necessário.

A definição sobre a presença de Paquetá dependerá do resultado dos exames. Enquanto aguarda o diagnóstico, a comissão técnica analisa diferentes cenários para manter o equilíbrio da equipe na partida das oitavas de final. O Brasil, aliás, encara o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.