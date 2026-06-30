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Brasil terá apenas um jogo em dia de semana até uma eventual final da Copa

Brasil terá apenas um jogo em dia de semana até uma eventual final da Copa
Brasil terá apenas um jogo em dia de semana até uma eventual final da Copa -

O Brasil iniciou com sucesso sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e, além da classificação às oitavas de final, já conhece o calendário que terá pela frente em caso de avanço até a decisão. Aliás, se chegar à final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará apenas uma partida em dia de semana: uma eventual semifinal.

A classificação veio na última segunda-feira (29/6), em Houston, com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão. O duelo, disputado em uma segunda-feira, marcou o primeiro compromisso eliminatório da equipe no Mundial.

Agora, o Brasil volta a campo no próximo domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O adversário sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que será disputado nesta terça-feira (30/6).

Assim, caso avance às quartas de final, a Seleção atuará novamente em um fim de semana. A partida está prevista para o sábado, 11 de julho, em Miami. Pelo chaveamento, a Inglaterra desponta como a principal candidata a cruzar o caminho brasileiro nesta fase.

Semifinal pode ser única excessão no caminho do Brasil

A única exceção no calendário seria a semifinal. Se confirmar presença entre os quatro melhores do torneio, o Brasil jogará na quarta-feira, 15 de julho, às 16h (de Brasília), em Atlanta. Um dos confrontos mais aguardados dessa etapa pode ser um clássico contra a Argentina, caso os rivais também avancem em suas respectivas chaves.

Por fim, a decisão da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h, novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Se não alcançar a final, mas disputar o terceiro lugar, a Seleção voltará a campo no sábado, 18 de julho, às 18h, em Miami.

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