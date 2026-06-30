Brasil terá apenas um jogo em dia de semana até uma eventual final da Copa

O Brasil iniciou com sucesso sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 e, além da classificação às oitavas de final, já conhece o calendário que terá pela frente em caso de avanço até a decisão. Aliás, se chegar à final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará apenas uma partida em dia de semana: uma eventual semifinal.

A classificação veio na última segunda-feira (29/6), em Houston, com uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Japão. O duelo, disputado em uma segunda-feira, marcou o primeiro compromisso eliminatório da equipe no Mundial.

Agora, o Brasil volta a campo no próximo domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O adversário sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que será disputado nesta terça-feira (30/6).

Assim, caso avance às quartas de final, a Seleção atuará novamente em um fim de semana. A partida está prevista para o sábado, 11 de julho, em Miami. Pelo chaveamento, a Inglaterra desponta como a principal candidata a cruzar o caminho brasileiro nesta fase.

Semifinal pode ser única excessão no caminho do Brasil

A única exceção no calendário seria a semifinal. Se confirmar presença entre os quatro melhores do torneio, o Brasil jogará na quarta-feira, 15 de julho, às 16h (de Brasília), em Atlanta. Um dos confrontos mais aguardados dessa etapa pode ser um clássico contra a Argentina, caso os rivais também avancem em suas respectivas chaves.

Por fim, a decisão da Copa do Mundo está marcada para domingo, 19 de julho, às 16h, novamente no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Se não alcançar a final, mas disputar o terceiro lugar, a Seleção voltará a campo no sábado, 18 de julho, às 18h, em Miami.

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