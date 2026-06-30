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Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga pela Seleção em Copas

Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga pela Seleção em Copas
Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga pela Seleção em Copas -

Um dos melhores zagueiros do mundo na última temporada, Gabriel Magalhães teve mais uma atuação de destaque pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Afinal, o camisa 3 do Brasil deu assistência na vitória sobre o Japão por 2 a 1 e igualou a marca de Dunga como jogador com mais passes certos em um jogo na competição.

Na vitória sobre o Japão, Gabriel Magalhães deu 130 passes certos e igualou o recorde de Dunga. O capitão do tetracampeonato deu o mesmo número de passes certos na final da Copa do Mundo de 1994, contra a Itália. Dessa forma, ambos dividem a liderança de mais passes certos em um jogo pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

O desempenho de Gabriel Magalhães tem chamado a atenção na Copa do Mundo, principalmente pela qualidade com a posse de bola. Afinal, o zagueiro deu assistência para Casemiro marcar o gol de empate contra o Japão após acertar belo cruzamento na segunda trave. O camisa 3, aliás, virou uma arma ofensiva quando o Brasil tem o controle da bola no ataque.

Na atual temporada, Gabriel Magalhães se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo e foi um dos pilares do título inglês do Arsenal, que saiu da fila de 22 anos. Apesar do pênalti perdido na final da Liga dos Campeões contra o PSG, da França, o defensor segue com moral no clube inglês.

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