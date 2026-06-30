Gabriel Magalhães iguala marca de Dunga pela Seleção em Copas

Um dos melhores zagueiros do mundo na última temporada, Gabriel Magalhães teve mais uma atuação de destaque pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Afinal, o camisa 3 do Brasil deu assistência na vitória sobre o Japão por 2 a 1 e igualou a marca de Dunga como jogador com mais passes certos em um jogo na competição.

Na vitória sobre o Japão, Gabriel Magalhães deu 130 passes certos e igualou o recorde de Dunga. O capitão do tetracampeonato deu o mesmo número de passes certos na final da Copa do Mundo de 1994, contra a Itália. Dessa forma, ambos dividem a liderança de mais passes certos em um jogo pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

O desempenho de Gabriel Magalhães tem chamado a atenção na Copa do Mundo, principalmente pela qualidade com a posse de bola. Afinal, o zagueiro deu assistência para Casemiro marcar o gol de empate contra o Japão após acertar belo cruzamento na segunda trave. O camisa 3, aliás, virou uma arma ofensiva quando o Brasil tem o controle da bola no ataque.

Na atual temporada, Gabriel Magalhães se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo e foi um dos pilares do título inglês do Arsenal, que saiu da fila de 22 anos. Apesar do pênalti perdido na final da Liga dos Campeões contra o PSG, da França, o defensor segue com moral no clube inglês.

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