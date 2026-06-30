França x Suécia, com comentários e estatísticas a partir das 17h

A França começa sua caminhada no mata-mata rumo ao tricampeonato mundial nesta terça-feira. No MetLife Stadium, em Nova York, os franceses enfrentam a Suécia, às 18h (de Brasília). Mas, desde 17h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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