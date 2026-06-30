“Guru” se defende após erros na Copa do Mundo: “A minha sorte acabou”

Baseado em fatores como PIB per capita, tamanho da população e temperatura média dos países, o economista Joachim Klement criou um modelo estatístico para projetar o campeão da Copa do Mundo. Depois de acertar os vencedores das últimas três edições, ele viu suas principais previsões ruírem nesta segunda-feira (29), quando o Brasil eliminou o Japão e a Holanda, apontada como campeã, caiu para Marrocos nos pênaltis.

Dessa forma, diante dos resultados, Klement recorreu às redes sociais e reconheceu o fracasso das projeções. “Por fim, depois de 12 anos e de ter tido sorte em três Copas do Mundo, a minha sorte acabou”, escreveu. Em seguida, ele reforçou que o objetivo do modelo sempre foi demonstrar as limitações das previsões econômicas e ironizou: “E, finalmente, provou-se que eu estava certo”. Ao comentar a eliminação holandesa, ainda brincou: “Nossa, vocês tiveram muito azar”.

Além disso, o economista lembrou que já havia alertado sobre as limitações da metodologia ao publicar o estudo. “Originalmente, isso deveria ser um exercício de humildade para mostrar ao mundo o quão estúpidos e pouco confiáveis são os modelos econômicos. No entanto, os economistas acham que podem prever tudo, da inflação à pandemia, passando pelas Copas do Mundo”, escreveu. Segundo ele, o sucesso inesperado do modelo acabou ampliando sua repercussão. “Aconteceu a pior coisa. Eu acertei. E depois uma segunda vez. E uma terceira vez.”

Por fim, Klement garantiu que manterá o projeto nas próximas Copas. “Até agora, acertei três das quatro vezes. Então podem ter certeza de que voltarei daqui a quatro anos com uma nova leva de previsões. Mas espero que, até lá, as pessoas tenham entendido minha principal mensagem: a sorte é o fator mais importante, e nenhum modelo consegue fazer previsões perfeitas.” Ele encerrou a reflexão com outra conclusão: “Tudo o que podemos esperar é acertar mais vezes do que errar”.

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