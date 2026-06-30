Casagrande ironiza Memphis após eliminação da Holanda: “Se poupou na Copa”

A eliminação da Holanda na Copa do Mundo rendeu críticas de Walter Casagrande Jr a Memphis Depay. Afinal, o comentarista ironizou o atacante do Corinthians após o jogador passar todo o duelo contra Marrocos no banco de reservas e questionou a participação do holandês no Mundial.

“Memphis Depay se poupou no Corinthians para jogar a Copa e agora se poupou na Copa para jogar no Corinthians. Essas estrelas!”, ironizou o comentarista no portal UOL.

Casagrande classificou o confronto como “incrível” e “emocionante”, mas aproveitou a análise para criticar a situação de Memphis. O atacante chegou ao torneio após um longo período de recuperação no Corinthians, onde enfrentou uma lesão muscular sofrida em março, durante empate com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.

Na sequência, sofreu uma recaída por causa de um erro no protocolo de retorno adotado pelo clube paulista. Ele só voltou aos gramados no fim de maio. Depois de atuar contra Atlético-MG e Platense, o jogador se apresentou à seleção holandesa para os amistosos preparatórios da Copa do Mundo.

O atacante do Corinthians pouco foi utilizado na competição e somou apenas 70 minutos em campo nos quatro jogos da seleção holandesa. Dessa forma, o jogador, de 32 anos, entrou em campo por 27 minutos contra o Japão, 24 diante da Suécia e outros 19 contra a Tunísia.

Agora, o atleta retornará ao Brasil para definir o futuro no Timão. O contrato com o clube termina no fim de julho, e as partes ainda não chegaram a um acordo sobre a permanência.

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