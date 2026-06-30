O Japão foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 após a derrota por 2 a 1 para o Brasil, na última segunda-feira (29/6). Contudo, deixou o gramado com a convicção de que encurtou a distância para uma das maiores seleções da história do futebol. Aliás, após a partida, o técnico Hajime Moriyasu valorizou a atuação da equipe, destacou a evolução do futebol japonês e afirmou que a diferença para a Seleção Brasileira está cada vez menor.

O confronto em Houston, inclusive teve muito equilíbrio. O Japão saiu na frente ainda no primeiro tempo, controlou boa parte da etapa inicial e obrigou o Brasil a buscar uma reação. A equipe de Carlo Ancelotti empatou com Casemiro no início da segunda etapa e garantiu a classificação apenas nos acréscimos, quando Gabriel Martinelli marcou o gol da virada.

Na avaliação de Moriyasu, o desempenho reforça que a seleção japonesa segue em trajetória de crescimento e já consegue competir em alto nível contra potências do futebol mundial.

“A diferença entre nós está diminuindo. O Brasil é uma seleção de alto nível e estamos definitivamente nos aproximando desse patamar”, afirmou.

Apesar da frustração com a eliminação, o treinador evitou tratar o resultado como um retrocesso. Pelo contrário, projetou novos objetivos para o futebol japonês nos próximos ciclos de Copa do Mundo.

“Não conseguimos atingir nosso objetivo desta vez, mas podemos mirar na próxima Copa do Mundo ou talvez até na seguinte. Devemos trabalhar para alcançar esse objetivo, e é isso que temos feito”, completou.

Japão aumentando sua história nas Copas

Presente em todas as Copas do Mundo desde sua estreia, em 1998, o Japão ainda busca superar uma barreira histórica: alcançar as quartas de final. Em 2026, a equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação da chave F, com cinco pontos. A campanha contou com empates diante de Holanda e Suécia e uma vitória convincente por 4 a 0 sobre a Tunísia, antes da eliminação para a Seleção Brasileira nas oitavas de final.

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