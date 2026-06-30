Fluminense vive dilema sobre o futuro de Canobbio

O Fluminense vive um dilema sobre o futuro de Canobbio. Um dos jogadores mais valorizados do elenco, o atacante uruguaio pode receber propostas na próxima janela de transferências. Contudo, apesar da necessidade de fazer caixa, a diretoria tricolor pretende priorizar o lado esportivo e ainda não tomou nenhuma decisão, de acordo com o “Lance”.

Convocado pelo Uruguai para a Copa do Mundo de 2026, Canobbio teve uma atuação de destaque e chegou a marcar um gol. No jogo contra a Espanha, que decretou a eliminação da Celeste ainda na fase de grupos, o atacante ganhou elogios pela dedicação. Nem mesmo a expulsão gerou uma imagem ruim por causa do seu esforço.

Antes da Copa do Mundo, o Fluminense recebeu sondagens do River Plate, da Argentina, do Krasnodar, da Rússia, e de clubes dos Estados Unidos e Europa. O clube argentino chegou a apresentar uma proposta, que foi recusada pelo jogador. Depois disso, no entanto, o Tricolor das Laranjeiras não recebeu mais novas ofertas.

Contratado no ano passado, Canobbio custou 6 milhões de euros (R$ 37 milhões na cotação da época) junto ao Athletico-PR. Dessa forma, o atacante chegou ao Fluminense com status de maior contratação da história. O atacante uruguaio se destacou por sua força física e disciplina tática. Ao todo, ele soma 84 jogos, 19 gols e seis assistências com a camisa tricolor.

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