Mbappé mira recorde de Ronaldo e Leônidas em duelo contra a Suécia

Kylian Mbappé pode alcançar mais um feito histórico na Copa do Mundo nesta terça-feira (30). Afinal, se marcar contra a Suécia, pela segunda fase do Mundial, o atacante da França ultrapassará Leônidas da Silva e Ronaldo como o maior artilheiro da história dos mata-matas da competição.

Dessa forma, o camisa 10 francês soma oito gols em oito partidas eliminatórias de Mundiais. Três deles saíram na campanha do título de 2018: dois na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final, e um na decisão contra a Croácia. Em 2022, o jogador marcou duas vezes diante da Polônia e anotou um hat-trick na final contra a Argentina, apesar do vice-campeonato francês.

Leônidas da Silva também marcou oito gols em confrontos de mata-mata, mas atingiu a marca em cinco partidas disputadas nas Copas de 1934 e 1938. Já Ronaldo balançou as redes oito vezes em dez jogos eliminatórios entre as edições de 1998 e 2006.

Além disso, Mbappé disputa outro recorde na Copa do Mundo. O atacante trava uma disputa direta com Lionel Messi pela liderança da artilharia histórica da competição. No momento, o argentino soma 19 tentos, enquanto o francês, que anotou quatro nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo 2026, tem 16.

Por fim, a partida entre França e Suécia acontece nesta terça-feira (30), às 18h (de Brasília). Quem vencer mede forças com o Paraguai, que eliminou a Alemanha nas penalidades máximas, nas oitavas de final.

Os maiores artilheiros da Copa em jogos de mata-mata Lêonidas (Brasil) – 8 gols em 5 jogos

Mbappé (França) – 8 gols em 8 jogos

Ronaldo (Brasil) – 8 gols em 10 jogos

Just Fontaine (França) – 7 gols em 3 jogos

Vavá (Brasil) – 7 gols em 5 jogos

Oldrich Nejedly (Tchecoslováquia) – 7 gols em 6 jogos

Pelé (Brasil) – 7 gols em 6 jogos

Eusébio (Portugal) – 6 gols em 3 jogos

Gyorgy Sarosi (Hungria) – 6 gols em 5 jogos

Gary Lineker (Inglaterra) – 6 gols em 6 jogos

Roberto Baggio (Itália) – 6 gols em 9 jogos

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