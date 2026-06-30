Herói nos pênaltis, goleiro do Paraguai jogava em equipe B até os 24 anos

Entre as histórias dos goleiros desta Copa do Mundo, a do paraguaio Orlando Gill ganhou amplo destaque com a classificação para as oitavas de final sobre a Alemanha, na segunda-feira, em Boston. Afinal, ele pegou dois pênaltis (um no tempo normal e outro nas cobranças alternadas) e virou líder absoluto em uma estatística relevante da competição. Além disso, tem uma trajetória bastante curiosa no futebol.
Gill tem 26 anos, mas pouca rodagem como jogador profissional. Tudo porque não teve espaço no San Lorenzo até 2024, quando ainda defendia a equipe B. Na ocasião, só ganhou chances por causa de um negociação frustrada com o costarriquenho Keylor Navas, ex-Real Madrid.
A partir daí, não saiu mais da meta do clube argentino e passou a ser convocado pelo Paraguai nas Eliminatórias, em 2025. Tomou a posição de Gatito Fernández, que hoje defende o Cerro Porteño e já foi ídolo do Botafogo. Ainda assim, em sete anos de carreira, não soma nem 75 jogos como titular.
Número recorde na Copa
Orlando Gill saiu da primeira rodada da fase de grupos em baixa. Afinal, levou quatro gols dos Estados Unidos. Porém, foi o responsável por evitar um placar ainda maior. Na sequência, fez 10 defesas contra a Turquia e garantiu a vitória por 1 a 0.
Na soma das quatro partidas até aqui, já fez 24 intervenções importantes. De acordo com a Fifa, é o goleiro que lidera esta estatística no geral. Em êxtase, ele comemorou muito a classificação paraguai contra a Alemanha e falou rapidamente com a imprensa.
“Uma emoção imensa. Foi uma partida difícil. Saímos na frente, eles empataram e conseguimos segurar o resultado”, disse Gill.
Histórico de goleiros do Paraguai
Na década de 90, José Luis Chilavert alcançou a fama com seu estilo arrojado e personalidade forte. Fez parte do time paraguaio que avançou às oitavas de final na Copa da França e só caiu para os anfitriões na prorrogação. Depois, o gol paraguaio teve o brilho de Bobadilla e Gatito. A renovação, no entanto, era necessária.
Contra a Alemanha, Orlando Gill entrou de vez na história da seleção e mostrou que o Paraguaio deve ter um goleiro confiável pelos próximos Mundiais. Agora, o desafio é alcançar as quartas de final, contra França ou Suécia.
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