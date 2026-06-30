Ainda sem Raphinha, Brasil tem treino em clima descontraído após classificação

A Seleção Brasileira iniciou, nesta terça-feira (30/6), a preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo em clima de descontração. O primeiro treino após a vitória por 2 a 1 sobre o Japão aconteceu no CT de Columbia Park, em Nova Jersey. Como de costume no dia seguinte às partidas, Carlo Ancelotti dividiu o elenco entre os atletas que atuaram por mais tempo e os que tiveram menor desgaste físico, enquanto a comissão técnica administrou a recuperação do grupo.

O clima, aliás, foi de muita descontração após a vitória contra o Japão. No início do treinamento, Ancelotti se reuniu em uma roda com os jogadores e tirou boas risadas dos atletas. Além disso, o treinador também jogou uma altinha com os jogadores.

Contudo, o Brasil ainda não contou com Raphinha em campo. O atacante segue em tratamento intensivo de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e permanece como principal preocupação da comissão técnica. A expectativa, no entanto, é de que o camisa 11 tenha condições de voltar a atuar já no próximo domingo.

Grupo do Brasil dividido nas atividades

Nos primeiros minutos da atividade, liberados para a imprensa, apenas Léo Pereira, Igor Thiago, Ibañez, Fabinho, Danilo Santos, Bremer, Luiz Henrique, Neymar, Alex Sandro, Weverton e Ederson participaram normalmente dos trabalhos no gramado.

Já os atletas que foram titulares ou atuaram durante a maior parte da vitória sobre os japoneses fizeram apenas atividades regenerativas. Danilo, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Rayan, Vini Jr., Matheus Cunha, Endrick e Gabriel Martinelli apareceram no campo apenas no fim do período aberto à imprensa, usando tênis em vez de chuteiras, indicando que não participariam do treino com bola.

Outros cinco jogadores sequer foram ao gramado durante os 15 minutos liberados para os jornalistas. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá permaneceram realizando trabalhos internos.

Após o treinamento e o almoço, a comissão técnica concederá folga ao elenco até o fim da tarde de quarta-feira. A reapresentação marcará o início da reta final de preparação para o confronto das oitavas de final.

Aliás, o próximo adversário da Seleção será definido ainda nesta terça-feira, após o duelo entre Noruega e Costa do Marfim. O Brasil volta a campo no domingo, às 17h (de Brasília), novamente em Nova Jersey, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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