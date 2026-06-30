Paquetá tem lesão na coxa confirmada e vira desfalque do Brasil na Copa

Lucas Paquetá teve confirmada uma lesão na parte posterior da coxa esquerda após passar por exames de imagem nesta terça-feira (30/6), um dia depois da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. Titular em todos os jogos da Seleção no torneio, o meio-campista inicia agora um protocolo de recuperação intensiva sob os cuidados do departamento médico.

Em comunicado oficial, a CBF informou que o jogador já começou o tratamento e será acompanhado diariamente pela equipe médica.

“O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”, informou a entidade.

A lesão de Paquetá no Brasil

Paquetá apresentou os primeiros sinais do problema ainda nos minutos finais do primeiro tempo diante do Japão. O camisa 8 passou a mancar em campo e deixou o gramado no intervalo com muitas dores, escorado por Neymar e amparado pelos companheiros. Contudo, na volta para a etapa final, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Endrick em seu lugar.

Assim, a lesão representa uma preocupação para a comissão técnica. Afinal, Paquetá vinha sendo titular absoluto desde a estreia e desempenhava papel importante na organização ofensiva da equipe.

Durante a partida contra o Japão, Ancelotti tentou diferentes alternativas para compensar a ausência do meio-campista. Inicialmente, recuou Matheus Cunha para atuar mais por dentro. Mais tarde, lançou Gabriel Martinelli, que desempenhou uma função centralizada diferente da que costuma exercer pelos lados do campo.

A expectativa agora é pela evolução clínica de Paquetá para definir se ele terá condições de atuar nas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil aguarda a definição do adversário para a próxima fase, enquanto a comissão técnica monitora diariamente a recuperação do camisa 20.

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