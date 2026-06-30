Vídeo: freiras vão à loucura com gol da vitória do Brasil sobre o Japão

As freiras do Mosteiro Santa Maria dos Anjos, em Dourados (MS), protagonizaram uma das cenas mais marcantes da torcida brasileira na Copa do Mundo 2026. Na vitória da Seleção por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda-feira (29), as religiosas comemoraram de forma contagiante o gol da virada marcado por Gabriel Martinelli e viralizaram nas redes sociais.

O vídeo, publicado no perfil oficial do mosteiro no Instagram, mostra as irmãs reunidas diante da televisão com bandeiras do Brasil. Assim que a bola entrou, elas deixaram o silêncio habitual da clausura de lado para vibrar com abraços, aplausos, pulos e gritos de comemoração. A espontaneidade da reação rapidamente chamou a atenção dos internautas e foi compartilhada por diversos perfis e veículos de comunicação.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Dourados News (@jornaldouradosnews)

A repercussão, inclusive, também impulsionou as redes sociais do mosteiro. O perfil passou a receber milhares de novos seguidores e comentários de brasileiros que elogiaram a alegria das religiosas e a forma como elas demonstraram paixão pelo futebol sem abrir mão da vida religiosa.

“A surpresa para nós foi as pessoas ficarem surpresas com a nossa alegria e animação. Somos vivas e alegres em tudo, seja na vida de oração, no trabalho, na convivência. Quem segue Jesus e o ama não pode ser triste, porque Ele é a verdadeira alegria”, disse madre Maria Rafaela da Rainha Imaculada em entrevista ao portal Dourados News.

Torcida abençoada na Copa

O entusiasmo das clarissas, porém, não é novidade. Dias antes, outro vídeo mostrando a comemoração da vitória brasileira sobre a Escócia já havia alcançado centenas de milhares de visualizações. Na ocasião, as irmãs apareceram assistindo à partida com pipoca, doces e bandeiras do Brasil.

Com 21 religiosas vivendo no mosteiro, a comunidade já informou que pretende acompanhar unida os próximos compromissos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mantendo a tradição de alternar momentos de oração com a paixão pelo futebol.

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