Vasco entra em semana decisiva par o futuro da SAF e do presidente Pedrinho

O Vasco enfrenta uma semana decisiva tanto nas quatro linhas quanto nos bastidores políticos. Inicialmente, a diretoria foca os seus esforços na contratação de um novo treinador para capitanear a sequência da temporada. Nesse sentido, o clube elegeu Franclim Carvalho, atualmente no Botafogo, como o seu principal alvo.

Como as conversas avançaram nos últimos dias, a expectativa aponta para o pagamento da multa rescisória do técnico, a qual a cúpula vascaína considera acessível. Se as partes selarem o acordo, o comandante receberá uma valorização salarial em relação ao seu vínculo atual.

Paralelamente à busca pelo novo comandante, a diretoria tenta acelerar a chegada de novos reforços. Contudo, a interventora Samantha Longo, nomeada pela Justiça para administrar a SAF pelos próximos 60 dias, precisa dar o aval para todas as movimentações financeiras.

Essa exigência afeta diretamente a situação do meia colombiano Nelson Deossa, cuja contratação já exibia conversas bem encaminhadas. Apesar do entrave burocrático, a interventora garantiu que não interferirá nas decisões técnicas do futebol, delegando essa função ao diretor executivo Admar Lopes. Portanto, Samantha limitará a sua atuação à análise da viabilidade financeira de cada operação.

Estratégia de Pedrinho para o Vasco

Por outro lado, o clima ferve fora de campo, visto que a crise institucional envolvendo a SAF ganhou novos capítulos. Diante disso, Pedrinho e seus aliados articulam estratégias para derrubar a decisão judicial que o afastou do comando da Sociedade Anônima.

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A Justiça concedeu a liminar a pedido da 777 Carioca, que sustentou o requerimento em apontamentos do Conselho Fiscal da própria SAF. Por fim, o órgão alegou problemas de governança, falta de transparência e dificuldades severas para exercer a fiscalização da empresa.

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