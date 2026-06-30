Tragédia: homem morre após passar mal durante o jogo do Brasil

Um homem de 60 anos morreu na tarde desta segunda-feira (29) ao passar mal em uma padaria durante a partida entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo 2026, em Goiânia. Durante o atendimento, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça no chão e sofreu um traumatismo cranioencefálico. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo a pasta, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu o chamado por volta das 14h10, poucos minutos após o início da partida. Enquanto a ambulância seguia para o local, pessoas que estavam na padaria receberam, por chamada de vídeo, orientações da médica Nágylla de La Rocha para iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Em seguida, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) chegou ao estabelecimento, por volta das 14h30, e deu continuidade aos procedimentos de emergência. Apesar dos esforços da equipe médica, o homem não resistiu.

Médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência orientou o socorro ao idoso de 60 anos por vídeo – Foto: Reprodução / InstagramDe acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) apontou que a causa principal da morte foi um choque cardiogênico provocado por um infarto agudo do miocárdio. O órgão informou ainda que a vítima estava sozinha no momento em que passou mal e acompanhava o jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.