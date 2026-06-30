Léo Ortiz desfalca o Flamengo contra o River Plate (ARG)

O Flamengo tem desfalque certo para sua estreia no Troféu do Algarve, na sexta-feira (3/7), contra o River Plate (ARG). Trata-se de Léo Ortiz, zagueiro que segue se recuperando de lesão muscular na coxa direita. Assim, bem como na segunda-feira (29/6), ele ausentou-se também do treino desta terça (30/6), o segundo do Fla em solo português.

O defensor, afinal, segue sob os cuidados do departamento médico para tratar sua lesão, sofrida no último jogo antes da paralisação do futebol para a Copa do Mundo. Foi contra o Coritiba, dia 30 de maio, no Maracanã, em vitória por 3 a 0, pelo Brasileirão. De acordo com informações do “Paparazzo Rubro-Negro”, Ortiz, então, está fora de ação para o jogo contra o River.

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Ciente do desfalque, o técnico Leonardo Jardim já tem uma base para a equipe titular que vai a campo no Estádio Algarve para a estreia do Rubro-Negro no torneio amistoso, às 15h30 (de Brasília). O jovem João Victor (responsável por entrar no lugar de Ortiz contra o Coritiba) deve estar na vaga do experiente zagueiro, formando dupla com Vitão. Vale lembrar que os jogadores eliminados na Copa do Mundo (Varela, De la Cruz e de Arrascaeta) ainda não estarão com a delegação.

O duelo sul-americano será apenas o primeiro do Fla no Troféu do Algarve. Afinal, na outra quarta-feira (8/7), fará seu segundo compromisso, contra o Lausanne (SUI), às 16h30. Por fim, no dia 11, encara o Benfica (POR), às 15h30. Todos os jogos ocorrem no Estádio do Algarve.

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