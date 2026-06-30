Grêmio tem horário marcado para amistoso contra a Chapecoense

O Grêmio já tem data, local e horário confirmados para o jogo contra a Chapecoense. A bola rola no próximo sábado (4), às 18h (de Brasília), no Estádio Gigante do Norte, em Sinop, no Mato Grosso. O amistoso faz parte da preparação da equipe comandada por Luís Castro para a retomada da temporada, enquanto o clube aproveita a pausa no calendário nacional.

Pela primeira vez, o Grêmio atuará na cidade mato-grossense, considerada um dos principais polos do agronegócio brasileiro e que reúne uma grande comunidade de gaúchos e gremistas. Além disso, a partida estava marcada para domingo (5), ás 14h. No entanto, devido a partida da Seleção Brasileira neste mesmo dia, ás 17h, ambas as partes acharam por melhor, antecipar o compromisso na véspera.

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A realização da partida atende a um antigo desejo dos consulados gremistas espalhados pelo norte do estado. Cidades como Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso concentram milhares de torcedores do clube, que terão a oportunidade de assistir ao Tricolor Gaúcho pela primeira vez sem precisar viajar para outras regiões do país.

O retrospecto gremista na região do Pantanal também traz confiança para o compromisso. Ao longo da história, o clube disputou 14 partidas no estado, conquistando dez vitórias, dois empates e duas derrotas. Além disso, a última apresentação aconteceu pelo Brasileirão de 2024, quando venceu o Cuiabá por 3 a 1. Antes disso, o Grêmio também passou por cidades do interior, como Sorriso e Rondonópolis, em confrontos válidos pela Copa do Brasil.

Após o amistoso, o Grêmio ainda fará mais um teste antes da volta das competições oficiais. O adversário será o Cruzeiro, em Brasília, no dia 12 de julho. A comissão técnica pretende utilizar os dois compromissos para ajustar o time, dar ritmo aos jogadores e preparar a equipe para a sequência decisiva da temporada, que terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pelas demais competições.

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