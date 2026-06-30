Cruzeiro rejeita nova investida do Krasnodar por Christian

O Cruzeiro voltou a receber uma investida do Krasnodar, da Rússia, pelo volante Christian. O clube europeu apresentou uma nova proposta pelo atleta, que já vinha sendo monitorado há algumas semanas. Apesar do avanço nas conversas, a diretoria celeste manteve a mesma posição adotada desde o início das negociações e considera que a oferta ainda está distante do valor estipulado para uma eventual transferência.

Os números da nova proposta não foram divulgados oficialmente. Mesmo assim, a quantia segue abaixo dos 12 milhões de dólares, cerca de R$ 62 milhões, cifra considerada ideal pela SAF para liberar um dos titulares da equipe. Enquanto isso, Christian continua normalmente integrado ao elenco e faz parte dos planos do técnico Artur Jorge para a sequência da temporada.

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Cruzeiro não pretende facilitar negociação

A primeira oferta apresentada pelo Krasnodar foi de aproximadamente 7 milhões de dólares, equivalente a R$ 36 milhões, valor prontamente recusado pela diretoria. Desde então, o clube russo reformulou a proposta na tentativa de convencer a Raposa. No entanto, a diretoria acredita que o mercado ainda pode apresentar oportunidades financeiramente mais vantajosas.

Mesmo trabalhando para manter as finanças equilibradas, o Cabuloso não tem pressa para negociar Christian. A venda do lateral Kaiki ao Como, da Itália, em uma operação que pode alcançar R$ 88 milhões, trouxe maior tranquilidade ao planejamento financeiro. O clube ganhou, nesse sentido, margem para conduzir futuras negociações sem necessidade de aceitar ofertas abaixo da avaliação interna.

Christian permanece como uma das peças importantes do elenco montado por Artur Jorge. A comissão técnica considera o volante fundamental pela intensidade, capacidade de marcação e qualidade na saída de bola. Enquanto a janela de transferências segue aberta, novas investidas podem surgir, porém a tendência é que o Cruzeiro mantenha sua postura firme e só avance em uma negociação caso receba uma proposta considerada irrecusável.

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