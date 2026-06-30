Thiago Silva se apresenta no Centro de Treinamento e inicia treinos no Fluminense

O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Brasil e já se apresentou ao Fluminense na manhã desta terça-feira (30), no CT Carlos Castilho. Após a sua chegada, o experiente defensor se juntou ao elenco tricolor. Ele realizou as primeiras atividades físicas e táticas junto aos seus novos companheiros de equipe.

Com o retorno desse importante reforço para a defesa, o Fluminense intensifica a sua preparação para a segunda metade da temporada, um período que reserva três grandes competições simultâneas para o clube.

Atualmente, o Tricolor ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo em que disputa as oitavas de final da Conmebol Libertadores e também da Copa do Brasil.

Thiago Silva assinou um vínculo com o Fluminense válido até dezembro desse ano. Dessa forma, o atleta inicia a sua quarta passagem pelas Laranjeiras. É a terceira vestindo a camisa do time profissional.

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Ao longo de sua trajetória no clube, ele acumulou um retrospecto verdadeiramente marcante, totalizando 212 jogos e 19 gols. Além disso, o atleta não apenas ostenta o título da Copa do Brasil de 2007, como também exerceu o papel fundamental de líder e capitão na campanha histórica da equipe na Copa do Mundo de Clubes.

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