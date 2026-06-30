Ronald Koeman troca farpas com jornalista após queda da Holanda na Copa

A eliminação da Holanda para o Marrocos, nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Mundo, aumentou a pressão sobre o técnico Ronald Koeman e deixou o futuro do comandante em aberto. Com contrato apenas até o fim do Mundial, o treinador evitou confirmar se permanecerá no cargo e protagonizou um momento de tensão durante a entrevista coletiva concedida na madrugada desta terça-feira (30/6), em Monterrey, no México.

A discussão entre Koeman e o repórter

Logo nas primeiras perguntas, um jornalista holandês classificou a campanha como um “desastre” e questionou se Koeman já havia colocado o cargo à disposição da Federação Holandesa (KNVB). O treinador respondeu de forma direta.

— Não fiz nada.

O repórter insistiu e perguntou quando ele tomaria uma decisão. Koeman afirmou que ainda não havia refletido sobre o assunto.

— Vou pensar calmamente sobre o meu futuro.

Na sequência, o jornalista voltou à carga.

— Você não quer se deixar ser demitido?

Koeman explicou que ainda estava assimilando a eliminação e que só começaria a pensar no assunto no dia seguinte.

— Acabou de terminar uma partida. E a decepção do jogo está cravada na cabeça. Vou pensar no que fazer amanhã. Vou começar a pensar nisso amanhã. Talvez eu já tenha decidido até amanhã por volta do meio-dia.

O clima ficou ainda mais tenso quando o repórter afirmou que “técnicos de ponta costumam assumir a responsabilidade” e lembrou que a Holanda sequer alcançou as oitavas de final. O treinador rebateu imediatamente.

— Só porque não estou dizendo o que você quer ouvir agora, significa que não estou assumindo a minha responsabilidade?

A troca de farpas prosseguiu. O jornalista sugeriu que o ciclo do treinador havia chegado ao fim, mas Koeman voltou a dizer que ainda não havia tomado qualquer decisão.

— Eu tenho a permissão de dizer que ainda não pensei sobre isso? Então não posso realmente falar sobre o assunto.

A Holanda encerrou a fase de grupos na liderança da chave, após empatar com o Japão e vencer Tunísia e Suécia. No entanto, caiu logo na fase de 16 avos de final ao ser derrotada pelo Marrocos nos pênaltis, encerrando a campanha antes mesmo das oitavas.

Técnico está em sua segunda passagem na Holanda

Aliás, aos 63 anos, Koeman vive sua segunda passagem pela seleção holandesa. Ele comandou a equipe entre 2018 e 2020, quando deixou o cargo para assumir o Barcelona, e retornou em janeiro de 2023. Agora, sua permanência depende da avaliação que fará nos próximos dias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook