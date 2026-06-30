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Ronald Koeman troca farpas com jornalista após queda da Holanda na Copa

Ronald Koeman troca farpas com jornalista após queda da Holanda na Copa
Ronald Koeman troca farpas com jornalista após queda da Holanda na Copa -

A eliminação da Holanda para o Marrocos, nos pênaltis, pela segunda fase da Copa do Mundo, aumentou a pressão sobre o técnico Ronald Koeman e deixou o futuro do comandante em aberto. Com contrato apenas até o fim do Mundial, o treinador evitou confirmar se permanecerá no cargo e protagonizou um momento de tensão durante a entrevista coletiva concedida na madrugada desta terça-feira (30/6), em Monterrey, no México.

A discussão entre Koeman e o repórter

Logo nas primeiras perguntas, um jornalista holandês classificou a campanha como um “desastre” e questionou se Koeman já havia colocado o cargo à disposição da Federação Holandesa (KNVB). O treinador respondeu de forma direta.

— Não fiz nada.

O repórter insistiu e perguntou quando ele tomaria uma decisão. Koeman afirmou que ainda não havia refletido sobre o assunto.

— Vou pensar calmamente sobre o meu futuro.

Na sequência, o jornalista voltou à carga.

— Você não quer se deixar ser demitido?

Koeman explicou que ainda estava assimilando a eliminação e que só começaria a pensar no assunto no dia seguinte.

— Acabou de terminar uma partida. E a decepção do jogo está cravada na cabeça. Vou pensar no que fazer amanhã. Vou começar a pensar nisso amanhã. Talvez eu já tenha decidido até amanhã por volta do meio-dia.

O clima ficou ainda mais tenso quando o repórter afirmou que “técnicos de ponta costumam assumir a responsabilidade” e lembrou que a Holanda sequer alcançou as oitavas de final. O treinador rebateu imediatamente.

— Só porque não estou dizendo o que você quer ouvir agora, significa que não estou assumindo a minha responsabilidade?

A troca de farpas prosseguiu. O jornalista sugeriu que o ciclo do treinador havia chegado ao fim, mas Koeman voltou a dizer que ainda não havia tomado qualquer decisão.

— Eu tenho a permissão de dizer que ainda não pensei sobre isso? Então não posso realmente falar sobre o assunto.

A Holanda encerrou a fase de grupos na liderança da chave, após empatar com o Japão e vencer Tunísia e Suécia. No entanto, caiu logo na fase de 16 avos de final ao ser derrotada pelo Marrocos nos pênaltis, encerrando a campanha antes mesmo das oitavas.

Técnico está em sua segunda passagem na Holanda

Aliás, aos 63 anos, Koeman vive sua segunda passagem pela seleção holandesa. Ele comandou a equipe entre 2018 e 2020, quando deixou o cargo para assumir o Barcelona, e retornou em janeiro de 2023. Agora, sua permanência depende da avaliação que fará nos próximos dias.

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