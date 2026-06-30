Campanha da seleção brasileira pode fazer o torcedor ganhar até 2 kg durante a Copa do Mundo

Qual seria o peso da sexta estrela na camisa da seleção brasileira? Impossível mensurar. Mas a campanha que pode culminar no hexacampeonato da Copa do Mundo pode acrescentar até 2 kg a mais na balança do torcedor. Foi o que apontou um estudo inédito do Bolavip Brasil, que comparou a alimentação habitual com os tradicionais churrascos que acompanham os jogos da Seleção.

Cada jogo pode significar um excesso de calorias

O levantamento considerou a ingestão média de calorias de um homem adulto de 35 anos nas principais refeições do dia. E comparou esses valores com a estimativa de consumo durante churrascos de aproximadamente quatro horas realizados para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Foi estimado que o consumo de calorias no almoço e na janta é de, em média, 800 e 650 kcal, respectivamente, em condições normais.

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Na Copa do Mundo, os torcedores com o hábito de participar de churrascos substituem uma dessas refeições que podem representar a ingestão de 3.243 kcal. Caso ele ocorra no horário do almoço, com a ingestão de 600g de carnes, 250g de acompanhamentos e 1,8 litro de cerveja, o equivalente a 5 latas de 350ml.

A análise revelou que substituir uma refeição convencional por um churrasco, com o consumo de carnes, acompanhamentos e cerveja, pode representar uma ingestão de até 4,3 vezes mais calorias do que o habitual.

Horários dos jogos influenciam o consumo

O calendário da Seleção também interfere diretamente na quantidade de comida consumida. Os horários das partidas determinam qual refeição é substituída pelo churrasco e até mesmo o tempo de confraternização.

Caso o Brasil confirme presença na decisão do Mundial, serão oito partidas ao todo. Quatro disputadas à noite, uma no horário do almoço — a vitória sobre o Japão. E outras três durante a tarde, incluindo a final, marcada para às 16h (horário de Brasília).

Os jogos da tarde são os com o maior potencial de gerar ganho de peso, uma vez que possibilitam um maior consumo de carne e bebida em churrascos que devem substituir a janta, refeição onde geralmente o consumo de calorias é menor, em comparação com o almoço. Quando o jogo é à noite, como foram as partidas da primeira fase, o consumo no churrasco tende a ser menor, o que implica num menor ganho de peso.

Hexa pode custar até 2 kg na balança

Com quatro jogos já realizados e outros quatro previstos em caso de classificação até a final, o estudo estima que o torcedor acumule um superávit calórico de 17.430 kcal, desde que mantenha inalteradas sua rotina de atividades físicas e a alimentação no restante do dia. Na prática, esse excedente energético equivale a um ganho potencial de aproximadamente 2 kg ao longo da campanha da Seleção.

Impacto pode ser ainda maior para parte da população

O estudo destaca ainda que mulheres e pessoas mais velhas, que normalmente apresentam metabolismo mais lento, podem registrar um ganho de peso ainda superior ao estimado para um homem adulto de 35 anos.

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