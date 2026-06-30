Presidente de Cabo Verde quer presentear Messi com camisa da seleção antes de duelo

O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, pretende transformar o duelo contra a Argentina em um momento simbólico fora das quatro linhas. Antes da partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, o chefe de Estado afirmou que deseja presentear Lionel Messi com uma camisa da seleção cabo-verdiana personalizada com o número 10.

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Em entrevista à Rádio Super Deportivo, da Argentina, Neves disse que fará o possível para que o astro argentino receba a homenagem antes da bola rolar.

“Vou fazer tudo para que a nossa seleção ofereça uma camisa com o número 10 de Messi para homenageá-lo como um dos melhores jogadores do mundo”, declarou o presidente.

O gesto acontece às vésperas do confronto que colocará frente a frente a atual campeã mundial e a grande surpresa da competição. Em sua primeira participação em Copas, Cabo Verde surpreende. Avançou ao mata-mata após uma campanha histórica e agora terá o maior desafio de sua trajetória diante da equipe liderada por Messi.

Neves também exaltou a carreira do camisa 10 argentino e afirmou que ele representa um padrão de excelência no futebol mundial. Segundo o presidente, enfrentar um jogador desse nível já é motivo de orgulho para um país que disputa seu primeiro Mundial.

O encontro entre Argentina e Cabo Verde está marcado para sexta-feira (3), em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Enquanto os argentinos buscam seguir na defesa do título, os cabo-verdianos tentam ampliar a campanha que já entrou para a história do futebol do país.

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