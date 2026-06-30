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Presidente de Cabo Verde quer presentear Messi com camisa da seleção antes de duelo

Presidente de Cabo Verde quer presentear Messi com camisa da seleção antes de duelo
Presidente de Cabo Verde quer presentear Messi com camisa da seleção antes de duelo -

O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, pretende transformar o duelo contra a Argentina em um momento simbólico fora das quatro linhas. Antes da partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, o chefe de Estado afirmou que deseja presentear Lionel Messi com uma camisa da seleção cabo-verdiana personalizada com o número 10.

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Em entrevista à Rádio Super Deportivo, da Argentina, Neves disse que fará o possível para que o astro argentino receba a homenagem antes da bola rolar.

“Vou fazer tudo para que a nossa seleção ofereça uma camisa com o número 10 de Messi para homenageá-lo como um dos melhores jogadores do mundo”, declarou o presidente.

O gesto acontece às vésperas do confronto que colocará frente a frente a atual campeã mundial e a grande surpresa da competição. Em sua primeira participação em Copas, Cabo Verde surpreende. Avançou ao mata-mata após uma campanha histórica e agora terá o maior desafio de sua trajetória diante da equipe liderada por Messi.

Neves também exaltou a carreira do camisa 10 argentino e afirmou que ele representa um padrão de excelência no futebol mundial. Segundo o presidente, enfrentar um jogador desse nível já é motivo de orgulho para um país que disputa seu primeiro Mundial.

O encontro entre Argentina e Cabo Verde está marcado para sexta-feira (3), em Miami, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Enquanto os argentinos buscam seguir na defesa do título, os cabo-verdianos tentam ampliar a campanha que já entrou para a história do futebol do país.

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