Botafogo x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A 19ª e última rodada do Brasileirão Sub-20, enfim, está aí. Nesta quarta-feira (1º/7), todos os dez jogos ocorrem de forma simultânea, às 15h (de Brasília), com direito a definições importantes rumo às quartas de final. Uma das partidas é um clássico carioca: Botafogo e Fluminense duelam no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Em terceiro, as Joias do Bairro já estão classificadas para a próxima fase. O que vale neste clássico, então, é buscar a segunda posição, aumentando as chances de definir as vagas em casa no mata-mata. Já os Moleques de Xerém, por outro lado, já não possuem chances de vaga. Em 15º, a equipe tricolor não pode entrar no G8, mas, pelo lado positivo, não corre risco de rebaixamento. Vejamos, assim, como chegam os times para o clássico desta quarta.

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Como chega o Botafogo

O Botafogo vem de uma convincente goleada fora de casa perante o Red Bull Bragantino, na última quinta-feira (25/6). Miguel Caldas, Abdias, Bernardo Valim, Danillo Oliveira e Nery fizeram os gols do Fogão. Agora, o time de Rodrigo Bellão possui 33 pontos, aparecendo na terceira posição.

Dessa forma, ainda pode terminar em segundo. Para isso, precisa vencer o Flu e torcer para que o Vasco, segundo colocado, perca para o desesperado Fortaleza, no Ceará. Além disso, o Botafogo precisa de atenção para Bragantino e Santos, times que chegam atrás (com 31 pontos) e podem ultrapassar o Fogão em caso de tropeço no Clássico-Vovô.

Como chega o Fluminense

O Fluminense simplesmente não se encontrou na competição. Não à toa, tem apenas uma vitória em suas últimas cinco partidas, despencando de vez na tabela. Assim, perdeu posições e também a chance de seguir vivo no sonho do título.

O último compromisso dos comandados de Felipe Canavan foi contra o líder Palmeiras, também na última quinta. Sem dó, nem piedade, o Verdão foi para cima e saiu com uma vitória por 3 a 0, demonstrando ser a principal força do torneio nacional. Com o resultado, o Flu caiu para 15º, com 19 pontos. Como o Avaí, primeiro do Z3, tem 15 e já não pode alcançar, os cariocas seguirão na elite do Brasileirão Sub-20.

Botafogo x Fluminense

Brasileirão Sub-20 – 19ª (última) rodada

Data e horário: quarta-feira, 1º/7/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Rhyan Luca; Danillo, Kauã Cruz e Marcelo Maurício; Matheusinho, Bernardo Valim, Miguel Caldas e Lucyo; Santiago, Juninho e Gabriel Abdias. Técnico: Rodrigo Bellão.

FLUMINENSE: Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Rodrigo e Vagno; Peter, Ruan e Pablo; Marcos Paulo, Madiba e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.

Árbitro: Júlio Cesar de Oliveira (RJ)

Assistentes: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Juan Motta Cidri (RJ)

Onde assistir: Não divulgado

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