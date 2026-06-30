Vasco anuncia renovação de empréstimo de Robert Renan, junto ao Zenit-RUS

O Vasco oficializou a renovação do empréstimo do zagueiro Robert Renan e assegurou a permanência do atleta em São Januário. Embora o vínculo anterior vencesse nesta terça-feira (30), a diretoria cruz-maltina acionou a cláusula contratual junto ao Zenit. Assim, estendeu o compromisso do defensor até o fim de 2026.

Além disso, o novo acordo entre as partes estabelece uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 46,7 milhões na cotação atual. No entanto, para garantir os direitos econômicos do jogador em definitivo, o clube carioca precisa exercer essa preferência até o mês de novembro.

“O Vasco da Gama informa que acertou a extensão do empréstimo do zagueiro Robert Renan junto ao Zenit, da Rússia, até o fim desta temporada”.

Ademais, o planejamento do departamento de futebol contempla outros cenários semelhantes dentro do elenco atual.

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Atualmente, o Vasco mantém os atletas Cuesta, Rojas e Cuiabano sob contratos de empréstimo até dezembro. Sendo que todos esses vínculos também incluem metas e valores estipulados para compra futura.

Por outro lado, a diretoria definiu um rumo diferente para o meia Matheus França, cujo contrato expirava também nesta terça-feira. Diferentemente do caso de Robert Renan, os dirigentes decidiram não renovar a permanência do meio-campista, que agora encerra a sua passagem pela Colina Histórica e retorna imediatamente ao Crystal Palace, da Inglaterra.

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