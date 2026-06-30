Haaland marca no fim, Noruega bate a Costa do Marfim e enfrenta o Brasil

A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça-feira (30/6), e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de abrir o placar com um golaço de Nusa, os europeus sofreram o empate de Diallo no segundo tempo, mas voltaram a ficar em vantagem com Haaland, que marcou aos 40 minutos da etapa final. Apesar da forte pressão marfinense durante boa parte da partida, a equipe comandada por Ståle Solbakken mostrou eficiência nos momentos decisivos e confirmou a vaga no mata-mata. Agora o próximo adversário será a Seleção Brasileira
Primeiro tempo
A Costa do Marfim foi superior durante boa parte do primeiro tempo, mas a Noruega soube aproveitar sua principal oportunidade e foi para o intervalo em vantagem por 1 a 0. Os marfinenses pressionaram desde os minutos iniciais, exploraram principalmente o lado direito com Pépé e criaram as melhores chances antes da pausa para hidratação. Konan assustou ao acertar o lado de fora da rede, e Pépé desperdiçou a melhor oportunidade da etapa ao finalizar mal, livre, dentro da área.
Contudo, depois de suportar a pressão inicial, a Noruega equilibrou o confronto e passou a levar mais perigo. Haaland teve um cabeceio defendido e, pouco depois, desperdiçou uma chance na pequena área após assistência de Sörloth, com Sangaré salvando a Costa do Marfim. Aos 38 minutos, porém, a equipe europeia abriu o placar com um golaço de Nusa. Após receber passe de Ödegaard, o atacante invadiu a área, driblou a marcação e acertou o ângulo, sem chances para Yahia Fofana.
Nos minutos finais, a Noruega ainda quase ampliou em cabeçada de Sörloth, que passou perto da trave. Em contrapartida, a Costa do Marfim respondeu com pressão em bolas paradas, reclamou de um possível pênalti por puxão dentro da área e quase empatou nos acréscimos, quando Agbadou cabeceou com muito perigo após cruzamento de Pépé. Entretanto, apesar da insistência africana, os noruegueses seguraram a vantagem e foram para o intervalo vencendo por 1 a 0.
Segundo tempo
Depois de sair em desvantagem no primeiro tempo, a Costa do Marfim voltou do intervalo com postura muito mais agressiva em busca do empate. A equipe passou a ocupar o campo ofensivo, pressionou a saída de bola da Noruega e criou boas oportunidades. Na melhor delas, Pépé parou em grande defesa de Nyland. Por outro lado, os noruegueses apostavam nos contra-ataques e quase ampliaram, mas Diallo salvou em cima da linha uma finalização de Heggem, evitando o segundo gol.
As mudanças promovidas pela Costa do Marfim deram resultado. Diallo e Wahi aumentaram a intensidade do ataque, e o empate saiu aos 28 minutos. Após boa troca de passes com Pépé na entrada da área, Diallo deixou a marcação para trás e bateu com categoria para marcar um belo gol, recolocando os africanos na partida. Embalada pelo empate, a Costa do Marfim seguiu pressionando, enquanto a Noruega buscava controlar o ritmo com alterações no setor ofensivo.
Quando o confronto caminhava para uma reta final equilibrada, os europeus voltaram a ser eficiente. Aos 40 minutos, Berg invadiu a área pela direita e rolou para Haaland, livre, apenas empurrar para as redes e fazer 2 a 1. Nos minutos finais, a Costa do Marfim teve a grande chance de garantir o empate em cobrança de falta com Kessié. Contudo, Nyland voou e fez uma grande defesa de mão trocada. Assim, com a vitória, a Noruega garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e será a adversária do Brasil na próxima fase.
COSTA DO MARFIM 1X2 NORUEGA
Copa do Mundo — 16 avos de final
Data e horário: 30/6/2026 (terça-feira), às 14h (de Brasília)
Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
Gols: Gakpo, aos 26’/2ºT (1-0); Diallo, aos 28’/2ºT (1-1); Haaland, aos 40’/2ºT (1-1)
COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Guéla Doué, Kossounou, Agbadou e Konan (Touré, 47’/2ºT); Sangaré, Franck Kessié e Inao Oulai (Diallo, 14’/2ºT); Yan Diomande (Touré, 47’/2ºT), Nicolas Pepé (Diakité, 43’/2ºT); e Bonny (Wahi, 37’/2ºT). Técnico: Emerse Faé.
NORUEGA: Orjan Nyland; Pedersen (Aursnes, 25’/2ºT) , Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e e David Wolfe; Berge, e Berg; Antonio Nusa (Schjelderup, 25’/2ºT) e Martin Odegaard; Alexander Sørloth (Oscar Bobb, 25’/2ºT)e Erling Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Lara (CHI)
Cartão Amarelo: Nusa (NOR)
Cartão Vermelho: não houve
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