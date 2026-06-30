Palmeiras x Cuiabá (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Com todos os confrontos às 15h (de Brasília), a última rodada da primeira fase do Brasileirão sub-20 ocorre nesta quarta-feira (1). Assim, o líder isolado, Palmeiras, recebe o Cuiabá, na Arena Barueri, e tenta terminar a fase de forma invicta.

Dessa forma, o Alviverde soma 44 pontos e já está garantido na próxima fase da competição. O Dourado, por sua vez, tem 18, na 16ª posição, e tem que abrir os olhos para se manter na primeira divisão da categoria.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (1) terá a transmissão da UOL Play.

Como chega o Palmeiras

Na rodada anterior, a equipe comandada por Allan Barcellos venceu o Fluminense por 3 a 0, em Duque de Caxias, com dois gols de Fabiano e um de Felipe Teresa. Com o resultado, o Alviverde garantiu a primeira colocação de forma antecipada.

O Palmeiras, portanto, soma 44 pontos, com 13 vitórias e cinco empates, além de 53 gols marcados e 20 sofridos. Artilheiro do campeonato, Felipe Teresa balançou as redes 13 vezes.

Nesse sentido, se vencer o Cuiabá, o Verdão chegará aos 47 pontos e estabelecerá a melhor campanha da história da primeira fase do torneio neste formato, superando a marca de 45 pontos alcançada pelo próprio clube em 2025.

Como chega o Cuiabá

O Dourado ainda não está matematicamente garantido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da categoria. Afinal, soma 18 pontos, mas Avaí e Juventude têm 15 e podem incomodar nessa última rodada.

Por outro lado, a equipe do Mato Grosso vem de duas vitórias consecutivas, contra Criciúma e Juventude e quer ser o único time a tirar ponto do líder isolado Palmeiras, que segue invicto. Assim, Gustavo Ferreira, Kauan Cristtyan e Arthur Borges chegam como destaques para a partida da última rodada.

PALMEIRAS x CUIABÁ

19ª Rodada – Campeonato Brasileiro Sub-20

Data e horário: 01/07/2026 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Kauan Lima; João Gabriel, João Paulo, Koné, André Lucas; Rafael Coutinho (Coutinho), Guilherme Nogueira, Vinícius; Fabiano, Felipe Teresa, Heittor. Técnico: Allan Barcellos.

CUIABÁ: Pedro Melo; Pedro Alemão, João Victor, Thiago Mendes e Lorenzo; Arthur Borges, Pedro Felipetto e Kauan Menegatti; João Pimenta, Ayiran e Mansano. Técnico: Edu Guadagnucci.

Árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Dênis Matheus Afonso Ferreira (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.