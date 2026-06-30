Canobbio segue com moral dentro do Fluminense e aumenta disputa no ataque

Após a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, Canobbio não retornará imediatamente aos trabalhos no Fluminense, pois a diretoria concedeu um período de férias ao atacante. Consequentemente, o atleta tem reapresentação marcada apenas para o dia 10 de julho, no CT Carlos Castilho.

Por causa desse descanso, o jogador desfalcará a equipe nos amistosos dos dias 8 e 12 de julho, além de virar dúvida para o confronto contra o Bragantino, no dia 17, que marca a retomada do calendário oficial do Tricolor.

O uruguaio precisará correr atrás do prejuízo físico e técnico. Antes da pausa para o Mundial, o camisa 17 ostentava a condição de titular absoluto e vivia uma crescente sob o comando de Zubeldía. Contudo, a realidade agora exige paciência, visto que o restante do elenco se reapresentou no dia 23 de junho e já treina junto há mais tempo.

A disputa por uma vaga no setor ofensivo promete esquentar significativamente nos próximos dias. O técnico contava com Savarino, Acosta e John Kennedy como as principais opções antes da paralisação, e a recente chegada de Hulk aumenta ainda mais essa concorrência interna.

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Embora Canobbio estivesse em evolução, ele não vivia o melhor momento isolado entre os nomes do ataque. Portanto, a tendência indica que ele precisará reconquistar seu espaço aos poucos, principalmente por perder o período inicial da intertemporada.

Na mira de outros clubes

Paralelamente a isso, o atacante segue valorizado no mercado e atrai os olhares de fora. Embora clubes da MLS, da Europa, do Krasnodar e do River Plate tenham feito sondagens recentes, nenhuma equipe apresentou uma proposta oficial até o momento.

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