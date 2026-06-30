México x Equador, com comentários e estatísticas a partir das 21h

México e Equador se enfrentam pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo. A partida desta terça-feira (30), às 22h (de Brasília), acontecerá no Estádio Azteca, na Cidade do México. Mas, desde 21h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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