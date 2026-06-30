Brasil tentará quebrar tabu histórico contra a Noruega nas oitavas da Copa

A Noruega será a próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo.A seleção europeia confirmou a classificação às oitavas de final nesta terça-feira (30/6), ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, e agora desafiará a equipe comandada por Carlo Ancelotti em busca de uma vaga nas quartas de final. Contudo, além da importância do mata-mata, o duelo colocará o Brasil diante de um tabu histórico. Afinal, a Seleção jamais derrotou os noruegueses.

As duas equipes já se enfrentaram quatro vezes desde 1988. O retrospecto favorece a Noruega, que soma duas vitórias e dois empates, sem nunca ter sido derrotada pela Canarinho.

Aliás, o encontro mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1998. Na última rodada da fase de grupos, a Noruega venceu por 2 a 1 e conquistou uma classificação histórica para o mata-mata. Contudo, apesar do revés, a Seleção Brasileira terminou na liderança da chave e avançou às oitavas de final.

O confronto mais recente ocorreu em 2006, pouco mais de um mês após a eliminação brasileira para a França nas quartas de final da Copa do Mundo da Alemanha. Na ocasião, as seleções empataram por 1 a 1 em um amistoso que marcou o início do ciclo rumo ao Mundial de 2010.

Histórico de confrontos entre Brasil e Noruega

27/07/1988 – Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

29/05/1997 – Noruega 4 x 2 Brasil (amistoso)

23/06/1998 – Noruega 2 x 1 Brasil (Copa do Mundo)

16/08/2006 – Noruega 1 x 1 Brasil (amistoso)

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