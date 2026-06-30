Flamengo x Avaí (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Agora é a hora da verdade, torcedor! Afinal, esta quarta-feira (1º/7) reserva o fim da primeira fase do Brasileirão Sub-20. O Flamengo, em nono e buscando vaga, recebe o desesperado Avaí, que luta contra o rebaixamento. Será a partir das 15h (de Brasília), no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, pela 19ª e última rodada do torneio nacional. Veja como os times chegam e, então, o que precisam para atingir seus objetivos.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo chega sem depender das próprias forças para avançar de fase. Isso porque chega à última rodada com 27 pontos, na nona posição. São dois a menos que Athletico (sexto), Cruzeiro (sétimo) e Corinthians (oitavo), últimos times dentro do G8. Dessa forma, para chegar às quartas, o Fla precisa vencer e torcer para que uma dessas três equipes perca seus compromissos. Se houver empate, a decisão ficaria para o saldo gols, que é muito desfavorável ao Fla.

Além disso, o técnico Marcelo Salazar tem alguns desfalques. Jovens como o zagueiro João Victor, o lateral Johnny Góes e o atacante Alan Santos viajaram com o elenco profissional à Portugal, onde o Flamengo faz sua intertemporada. Dessa forma, estão fora de ação para a decisiva rodada.

Como chega o Avaí

O Avaí, por sua vez, chega desesperado para a última partida do torneio. Afinal, com 15 pontos, encontra-se em 18º, sendo o primeiro dos três times na zona do rebaixamento. Assim, o time do técnico Ramon Lima só pode ultrapassar o Juventude, 17º também com 15 pontos.

A equipe de Caxias do Sul tem uma vitória a mais, mais saldo pior: -20 a -19. Dessa forma, caso queira seguir na elite, o Avaí precisa apenas de um resultado melhor que o Juventude. O time, aliás, vem de maus resultados, já que não sabe o que é vencer há quatro partidas no torneio. São três derrotas e um empate no período. Pelo Catarinense da categoria, porém, vem de um 5 a 0 convincente diante do Brusque.

Flamengo x Avaí

Brasileirão Sub-20 – 19ª (última) rodada

Data e horário: quarta-feira, 1º/7/2026, às 15h (de Brasília)

Local: CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Gabriel Werneck; Gusttavo, Da Mata, Diego Queiroz e Ramires; Kaio Nóbrega, Pablo e Pedro Henrique; Douglas Telles, Jhefinho e Josmar. Técnico: Marcelo Salazar.

AVAÍ: Matheus; Lucas, Luis Henrique, Ryan e Vinicius; Tedesco, Vini e Cauã; Kauã Gabriel, Kevin e Caio Brazil. Técnico: Ramon Lima.

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

Assistentes: Gabriel Bernardo Duarte (RJ) e Juliana Martins Gomes (RJ)

Onde assistir: Não divulgado

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