Tiquinho Soares negocia saída do Santos e entra na mira do Fortaleza

O Santos negocia a rescisão de contrato de Tiquinho Soares. Assim, o atacante, que pertence ao clube até o fim de 2027 e atua por empréstimo no Mirassol, também desperta interesse do Fortaleza. A informação é do portal “ge”.

No momento, as conversas entre as partes continuam. Isso porque o atacante aceita parcelar parte dos valores que tem a receber, mas pede um pagamento inicial mais elevado.

Dessa forma, o atleta demonstra preocupação com a situação financeira do Peixe e busca garantias para o recebimento do restante da quantia. A diretoria, por sua vez, tenta repetir o modelo de acordo firmado recentemente com o volante Tomás Rincón.

Enquanto aguarda o desfecho da negociação, Tiquinho aparece no radar do Fortaleza. O atacante de 35 anos perdeu espaço no Mirassol, onde disputou dez partidas nesta temporada e marcou um gol. A última atuação ocorreu em 16 de maio, na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Santos no início de 2025 para liderar o setor ofensivo, o jogador iniciou a passagem em alta, mas não manteve o desempenho ao longo da temporada. Ao todo, o centroavante marcou sete gols e distribuiu quatro assistências em 40 jogos pelo Peixe.

Por fim, na última partida do clube em 2025, ele ficou no banco de reservas e viu Thaciano atuar improvisado no ataque e marcar dois gols na vitória sobre o Cruzeiro.

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