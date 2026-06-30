Haaland minimiza chances da Noruega contra o Brasil: “Pequenas possibilidades”

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo colocou Erling Haaland diante de um dos maiores desafios de sua carreira pela seleção. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30/6), o atacante tratou de jogar o favoritismo para o lado do Brasil e admitiu que a equipe europeia terá uma missão complicada no duelo marcado para domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Questionado pela Fifa sobre as chances da Noruega diante da Seleção Brasileira, o camisa 9 foi direto na resposta e evitou demonstrar confiança excessiva.

“Pequenas possibilidades”, resumiu o atacante do Manchester City.

Contudo, momentos antes, ainda na zona mista, Haaland já havia comentado rapidamente sobre o confronto com a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

“Jogar contra o Brasil nas oitavas vai ser algo que a gente vai precisar enfrentar, não é?”, comentou.

Apesar do discurso cauteloso, o clima entre os noruegueses era de festa após a classificação. Depois do apito final, jogadores e torcedores celebraram juntos no estádio, repetindo a já tradicional “remada viking”.Haaland destacou a importância da conexão entre a seleção e a torcida para a campanha no Mundial, mas reforçou que o desafio contra o Brasil será o maior da equipe até aqui.

“Claro que o pessoal na Noruega está extasiado agora. Essa união do nosso time e de todo o país em torno da seleção ajuda o nosso desempenho. Mas agora vamos para as oitavas, haverá excelentes equipes e não vai ser fácil. Vai ser difícil avançar. Não vai ser fácil, não sei se vamos conseguir. A gente se preparou muito e continua muito preparado”, completou.

Haaland faz grande Copa do Mundo

Principal estrela da Noruega, Haaland chegou ao quinto gol na Copa do Mundo ao marcar na vitória sobre a Costa do Marfim. Aliás, o atacante foi decisivo durante toda a campanha das Eliminatórias Europeias e liderou a seleção de volta ao Mundial após um jejum de 28 anos. Assim, tentará comandar os noruegueses diante do Brasil em busca de uma vaga nas quartas de final.

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