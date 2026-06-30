Inglaterra x RD Congo: ingleses querem evitar zebra para avançar na Copa do Mundo

It’s coming home? No clima da música que embalou as últimas campanhas da Inglaterra nas principais competições, os ingleses sonham em finalmente fazer o futebol “voltar para casa” e vencer novamente uma Copa do Mundo. No entanto, para isso acontecer, o English Team precisa dar o primeiro passo no mata-mata e superar a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira, no jogo da fase 16 avos de final. A bola rola às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Quem avançar, enfrenta o vencedor de México e Equador nas oitavas.
Onde assistir
O jogo entre Inglaterra e República Democrática do Congo, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.
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Como chega a Inglaterra
Considerada como uma das favoritas ao título, a Inglaterra entra em campo nesta quarta-feira para tentar melhorar a última impressão deixada na fase de grupos. Se na primeira rodada a vitória sobre a Croácia fez crescer a expectativa em torno do English Team, os dois últimos jogos – o empate com Gana e a vitória protocolar diante do Panamá – deixaram um ar de desconfiança sobre aquilo que a equipe pode entregar nesta Copa do Mundo.
No entanto, aquilo que aconteceu na fase de grupos já está no passado, e agora o foco é vencer a qualquer custo. Por isso, o goleiro Jordan Pickford destacou, em entrevista, o que Thomas Tuchel tem passado para o elenco antes do mata-mata. Pickford classificou as conversas de Tuchel “como se fosse uma ida para a guerra”.
“As conversas que o técnico tem conosco são como se estivéssemos prontos para ir à guerra. Ele te inspira essa confiança. Ele realiza diversas reuniões táticas, e é como se dissesse: ‘É isso aí, chegou a hora’. Todos queremos o mesmo objetivo, todos queremos esse objetivo final, e este elenco que ele escolheu, todos estamos de bom humor e em bons momentos de nossas carreiras. Queremos vencer a partida nos 90 minutos, mas estaremos prontos como equipe, como grupo, como Inglaterra, para fazer o que for preciso para conquistar a vitória. Se for para os pênaltis, prorrogação, temos capacidade, temos jogadores para entrar em campo vindos do banco, nossa união é de alto nível, e é para isso que estamos aqui”, disse o goleiro.
Como chega a RD Congo
Pela primeira vez na história, a seleção da República Democrática do Congo está classificadas para disputar um jogo de mata-mata de uma Copa do Mundo. A classificação veio justamente em um grupo com dois grandes times – Colômbia e Portugal – onde os congoleses avançaram como o melhor terceiro colocado geral da fase de grupos.
Conquistar um posto entre os 32 melhores times da Copa do Mundo não é suficiente para a RD Congo. Agora no mata-mata, os congoleses querem manter o sonho vivo, e para isso, conta com a experiência e a bagagem de seus principais jogadores, que atuam ou atuaram justamente na Inglaterra. Wan-Bissaka, Tuanzebe, Masuaku e Wissa.
“Temos alguns jogadores no elenco que atuam em clubes ingleses, então eles nos ajudarão. Vamos nos preparar da melhor maneira possível para uma partida que será um grande desafio para nós”, disse o técnico Sébastien Desabre.
INGLATERRA x RD CONGO
Copa do Mundo – 16 avos de final
Data e horário: 01/07/2026 (quarta-feira), às 13h (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)
INGLATERRA: Pickford; Quansah, Konsa, Stones e O’Reilly; Anderson e Rice; Madueke, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
RD CONGO: Mpasi; Mbemba, Tuanzebe e Kapuadi; Wan-Bissaka, Mukau, Moutoussamy, Kayembe e Masuaku; Bakambu e Wissa.. Técnico: Sebastíén Desabre.
Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
Auxiliares: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
VAR: Não divulgado.
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