Fortaleza x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Fortaleza e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, marcado para esta quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), no CT Ribamar Bezerra, coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades completamente opostas na tabela de classificação após 18 rodadas disputadas.

De um lado, os cariocas ostentam uma campanha de destaque na vice-liderança do torneio nacional. Em contrapartida, os cearenses amargam a lanterna da competição e correm contra o tempo para somar pontos nesta reta final.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Vasco TV, no Youtube.

Como chega o Fortaleza

O Tricolor do Pici enfrenta uma temporada recheada de obstáculos no Brasileirão da categoria. Embora os cearenses não tenham sofrido uma quantidade absurdamente alta de gols em comparação com outros rivais do Z-4 (foram 24 gols sofridos no total), o elenco encontra sérias dificuldades para transformar os jogos em vitórias.

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Afinal, o grupo acumulou oito empates em 18 jogos e conquistou apenas 2 triunfos. Portanto, diante de sua torcida, o Fortaleza tenta aproveitar o fator casa para surpreender o vice-líder e iniciar uma reação.

Como chega o Vasco

Por outro lado, o Cruz-Maltino exibe grande solidez no G-4 e assume o papel de principal perseguidor do líder Palmeiras. Como sofreu apenas 18 gols até o momento, a equipe carioca conta com uma defesa consistente e um ataque eficiente, liderado pelos crias de São Januário.

Por consequência desse desempenho, o time entra em campo como franco favorito e foca em somar mais três pontos fora de casa para segurar a segunda colocação.

FORTALEZA X VASCO

Campeonato Brasileiro Sub-20- 19ª rodada

Local: CT Ribamar Bezerra, Maracanau (CE)

Data e hora: 1/7/2026, às 15h (de Brasília)

FORTALEZA: César Rodrigues; Rafael Vaz, Cristovam, João Lucas e Kauã; Rhuan, Emmanuel, Onibeni e Éden; Thiaguinho e João. Técnico: Gabriel Dutra.

VASCO: Phillipe Gabriel; Lucas Melim, Wanyson, Bruno André e Alison; Gustavo Guimarães, Luiz Lócio, Léo Félix e Luis Felipe; Pedro Augusto e Andrey Fernandes. Técnico: Matheus Curoupos.

Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

Auxiliares: Tiago Castro e Silva (CE) e Ana Carolina Lima De Souza (CE)

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