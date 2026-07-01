Bastoni é investigado por suspeita de envolvimento em caso de prostituição de menores

O zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, passou a ser investigado pelo Ministério Público de Milão por suspeita de envolvimento em um caso de prostituição de menores. A informação foi publicada pelos jornais La Repubblica e Gazzetta dello Sport, nesta terça-feira (30). De acordo com as reportagens, o defensor já recebeu a notificação das autoridades e deverá prestar depoimento nos próximos dias.

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O nome de Bastoni aparece em uma investigação sobre uma suposta rede de acompanhantes de luxo ligada à agência Ma.De, que, de acordo com as autoridades, organizaria festas e eventos voltados para celebridades.

As suspeitas envolvem um suposto relacionamento do jogador com uma jovem que teria 17 anos na época dos fatos. No entanto, segundo as informações divulgadas pela imprensa italiana, a jovem fez um testemunho e negou ter tido qualquer envolvimento com o atleta da Inter.

Ainda de acordo com as reportagens, a investigação se apoia em conversas online que indicariam que um intermediário da agência Ma.De colocou Bastoni em contato com a adolescente.

O caso também levou a polícia financeira italiana a convocar outros três jogadores para prestar esclarecimentos na condição de testemunhas. São eles: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Conforme informado pelas autoridades, eles não estão sendo investigados nem respondem ao processo.

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