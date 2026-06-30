Santos x São Paulo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O clássico Santos e São Paulo desta quarta-feira (1), encerra a primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026 em grande estilo, pois o confronto direto pela 19ª rodada coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades opostas na tabela de classificação. O confronto será às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, em Santos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Uol Play.

Como chega o Santos

De um lado, o Santos ostenta uma situação confortável, uma vez que o time já assegurou a sua vaga nas quartas de final do torneio. Atualmente, os Meninos da Vila ocupam a quinta colocação com 31 pontos e iniciam a partida com o objetivo claro de vencer, visto que o triunfo pode render uma vaga no G4 e o consequente direito de decidir os mata-matas em seus domínios.

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Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo enfrenta um cenário melancólico nesta reta final de competição. O Tricolor ocupa apenas a 12ª posição com 22 pontos e, consequentemente, perdeu qualquer possibilidade matemática de alcançar o Corinthians, que fecha a zona de classificação na oitava posição com 29 pontos.

Dessa forma, o clássico estadual ganhou contornos de uma mera despedida honrosa para o clube do Morumbi.

SANTOS X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20- 19ª rodada

Local: CT Rei Pelé, Santos (SP)

Data e hora: 1/7/2026, às 15h (de Brasília)

SANTOS: Pedro Traleski; João Alencar, João Ananias, Marcelo Torrez e Rafael Gonzaga; Vinicius Fabri, Samuel Pierri e Nicola Profeta; Nadson, Pedro Assis e Mateus Xavier. Técnico: Elder Campos.

SÃO PAULO: João Nazari; Igor Felisberto, Alisson, Osorio e Nicolas; Bezerra, Djhordney e Pedro Ferreira; Lucca, Tetê e Ryan. Técnico: Júlio Baptista.

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

Auxiliares: Ítalo Magno de Paula Andrade (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)

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