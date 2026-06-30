Brasil tenta encerrar jejum contra europeus que já dura cinco Copas

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 terá um ingrediente que incomoda o torcedor há duas décadas. Após eliminar o Japão por 2 a 1 na segunda fase do torneio, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega nas oitavas de final e tentará colocar fim a uma sequência que acompanha o Brasil desde o pentacampeonato.

Afinal, nas últimas cinco vezes que encarou uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo, o Brasil acabou sendo eliminado. A sequência começou com a derrota para a França nas quartas de final de 2006, passou pela Holanda em 2010, pela Alemanha na semifinal de 2014, pela Bélgica nas quartas de 2018. Por fim, mais recentemente, a Canarinho caiu para a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final de 2022.

A classificação da Noruega foi confirmada nesta terça-feira (30/6), após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Agora, os noruegueses medem forças com o Brasil no próximo domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Brasil tem tabu histórico contra a Noruega

Além do retrospecto recente em Copas, a Noruega também leva vantagem no histórico geral do confronto. As seleções se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates. O duelo mais marcante aconteceu justamente em um Mundial, em 1998. Na ocasião, os europeus venceram o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Apesar do revés, a Seleção avançou em primeiro lugar na chave.

O último encontro entre os países ocorreu em 2006, em amistoso disputado logo após a Copa da Alemanha, e terminou empatado por 1 a 1. Agora, quase 20 anos depois, Brasil e Noruega voltam a se enfrentar em um confronto eliminatório, no qual a equipe comandada por Carlo Ancelotti tentará quebrar um tabu histórico e manter vivo o sonho do hexacampeonato.

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