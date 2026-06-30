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Brasil tenta encerrar jejum contra europeus que já dura cinco Copas

Brasil tenta encerrar jejum contra europeus que já dura cinco Copas
Brasil tenta encerrar jejum contra europeus que já dura cinco Copas -

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 terá um ingrediente que incomoda o torcedor há duas décadas. Após eliminar o Japão por 2 a 1 na segunda fase do torneio, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega nas oitavas de final e tentará colocar fim a uma sequência que acompanha o Brasil desde o pentacampeonato.

Afinal, nas últimas cinco vezes que encarou uma seleção europeia em mata-mata de Copa do Mundo, o Brasil acabou sendo eliminado. A sequência começou com a derrota para a França nas quartas de final de 2006, passou pela Holanda em 2010, pela Alemanha na semifinal de 2014, pela Bélgica nas quartas de 2018. Por fim, mais recentemente, a Canarinho caiu para a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final de 2022.

A classificação da Noruega foi confirmada nesta terça-feira (30/6), após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim. Agora, os noruegueses medem forças com o Brasil no próximo domingo (5/7), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Brasil tem tabu histórico contra a Noruega

Além do retrospecto recente em Copas, a Noruega também leva vantagem no histórico geral do confronto. As seleções se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias norueguesas e dois empates. O duelo mais marcante aconteceu justamente em um Mundial, em 1998. Na ocasião, os europeus venceram o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos. Apesar do revés, a Seleção avançou em primeiro lugar na chave.

O último encontro entre os países ocorreu em 2006, em amistoso disputado logo após a Copa da Alemanha, e terminou empatado por 1 a 1. Agora, quase 20 anos depois, Brasil e Noruega voltam a se enfrentar em um confronto eliminatório, no qual a equipe comandada por Carlo Ancelotti tentará quebrar um tabu histórico e manter vivo o sonho do hexacampeonato.

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