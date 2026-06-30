Juventude x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Sub-20 chega ao fim nesta quarta-feira (1). Assim, a última rodada definirá os oito classificados para as quartas de final e os clubes rebaixados para a Série B da categoria. O Corinthians, então, entra em campo às 15h (de Brasília), diante do Juventude, no CFAC Juventude, em busca de garantir a vaga na próxima fase.

Dessa forma, em lados opostos na tabela, as equipes necessitam pontuar. Os visitantes ocupam a oitava colocação, com 29 pontos, enquanto o Alviverde tem 15, mesma pontuação do Avaí, primeiro na zona de rebaixamento.

O último confronto entre as equipes no sub-20 aconteceu em 23 de julho de 2025, às 15h, em 2025. Na ocasião, os times ficaram no empate, sem gols, no estádio Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), em São Paulo.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (1) terá a transmissão do canal do Juventude no Youtube.

Como chega o Juventude

A equipe gaúcha necessita vencer para garantir a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro da categoria. Afinal, Avaí, Criciúma e Fortaleza também ainda têm chances de se livrar da queda e complicar o Alviverde.

Nesse sentido, o time perdeu pra o Cuiabá na rodada anterior e interrompeu a sequência de três vitória consecutivas. Antes do revés, o Alviverde bateu Bahia, São Paulo e Avaí.

Como chega o Corinthians

Com 29 pontos, o timão precisa pontuar. Afinal, Flamengo, com 27, e Bahia, que tem 26, estão logo atrás e tentam ultrapassar o time paulista. No entanto, com um saldo melhor que o dos adversários (sete gols positivos), algo que pode fazer a diferença.

Por fim, os comandados do técnico William Batista acumulam cinco jogos sem perder. Logo depois do revés por 1 a 0 para o arquirrival Palmeiras, o time acumulou três triunfos e dois empates.

Juventude x Corinthians

Brasileirão Sub-20 – 19ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 01/7/2026, às 15h (de Brasília)

Local: CFAC Juventude, no Rio Grande do Sul (RS)

JUVENTUDE: Léo Agliardi; Mateus Schaffer, Marco Anthônio, Kauã Costa e Henzo Felipe; Kaynan, Nicolas Begliardi, Carlos Júnior e Eliseu; Nathan Yuri e João Scatolin. Técnico: Felipe Dias.

CORINTHIANS: Matheus Corrêa; Guilherme Pellegrin, Iago, Yago e Joãozinho; Pedro Thomas, Caraguá, Bahia e Gui Amorim; Luizinho e Luiz Fábio. Técnico: William Batista.

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Artur Avelino Birk Preissler (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS)

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