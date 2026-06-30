Andrew, do Flamengo, relembra passagem por Portugal

Com somente seis jogos realizados desde que chegou ao Flamengo, o goleiro Andrew poderá ter novas oportunidades para impressionar o técnico Leonardo Jardim. E pode ser exatamente numa terra que conhece muito bem: Portugal. Nesta terça-feira (30/6), o arqueiro falou sobre sua passagem pelo futebol europeu, relembrando sua estreia pelo Gil Vicente, time da elite da “Terrinha”.

Foi exatamente contra o Benfica, terceiro adversário do Fla na disputa do Troféu do Algarve – torneio amistoso que o Rubro-Negro disputa nesta intertemporada, aliás. Assim, Andrew falou à Flamengo TV sobre sua estreia contra o Benfica, em pleno Estádio da Luz, em Lisboa. Na ocasião, brilhou e saiu com uma vitória por 2 a 1.

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“O Benfica foi o time que fiz minha estreia como profissional quando estava no Gil Vicente na minha primeira temporada. Joguei no Estádio da Luz, muito feliz, ganhamos de 2 a 1 e fiz uma grande partida. Vai ter sempre um sentimento especial jogar contra o Benfica e lembrar disso”, disse.

Foram quatro temporadas completas atuando no futebol português, sendo todas pelo Gil Vicente. Após ganhar a titularidade pelas excelentes atuações, chamou a atenção do Flamengo e, então, retornou ao Brasil. Assim, falou de seu carinho pela “Terrinha”, onde seus filhos nasceram.

“Gosto muito de estar em Portugal, fui feliz. Meus filhos nasceram aqui, tanto que minha esposa está em Barcelos, cidade que joguei quatro anos e meio”, revelou.

Flamengo dará chances a jovens

Além de Andrew, outros jogadores podem ganhar oportunidades com Leonardo Jardim. São os jovens da base, que viajaram para compor o elenco rubro-negro, super desfalcado por conta da Copa do Mundo. O goleiro cita a importância da participação destes jovens.

“É um momento também para estarmos juntos, estreitar os laços e estar cada vez mais unidos. Ajuda os meninos da base que estão aqui a se adaptar, se sentirem cada vez mais em casa e criar mais confiança para entrar em campo”, finalizou.

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