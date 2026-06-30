Rossi projeta amistoso do Flamengo contra o River (ARG)

O goleiro Rossi, titular do Flamengo, falou sobre a preparação na intertemporada do clube em Portugal, onde o time disputará o Torneio do Algarve. A estreia, já nesta sexta-feira (3/7), será contra o River Plate (ARG), de seu país natal. Nesta terça (30/6), o arqueiro celebrou o amistoso e revelou a importância da preparação visando o restante da temporada.

“É óbvio que faz parte da nossa preparação, vai ser nosso primeiro jogo nesta segunda parte do ano. Óbvio que vamos chegar com uma preparação mais física do que técnica para o jogo. Mas não deixa de ser um amistoso, um jogo representando a camisa do Flamengo. Então sabemos da importância que cada jogo tem vestindo essa camisa”, disse em declarações à Flamengo TV.

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Para o goleiro, este período de treinos servirá para ajudar o Flamengo a encontrar sua “melhor versão”, seja coletiva ou individualmente. Ele encerrou frisando a importância do Brasileirão, um dos objetivos do Fla para a temporada 2026.

“Sempre é bom ter tempo para trabalhar, para tentar encontrar nossa melhor versão. Coletiva, individualmente. Então é isso, é usar essa pré-temporada com a maior seriedade possível para chegar bem no nosso recomeço do Campeonato Brasileiro, que é um dos nossos objetivos nessa segunda parte do ano”, encerrou.

O Flamengo fará três amistosos no Algarve durante sua intertemporada. Primeiro, como citado, encara o River, já na sexta, às 15h30 (de Brasília). Na outra quarta-feira (8/7), fará seu segundo compromisso, contra o Lausanne (SUI), às 16h30. Por fim, no dia 11, encara o Benfica (POR), às 15h30. Todos os jogos ocorrem no Estádio do Algarve.

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