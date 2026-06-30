Estados Unidos x Bósnia: donos da casa querem seguir na Copa do Mundo

O sonho americano vai ganhar mais um capítulo? Depois de uma fase de grupos muito convincentes e uma classificação antecipada para o mata-mata da Copa do Mundo, os Estados Unidos contam com o fator casa para seguir firme na competição. Um dos donos da casa deste Mundial, o USMNT enfrenta a Bósnia e Herzegovina no Levi’s Stadium, nesta quarta-feira, dia 1º de julho, em San Francisco, às 21h (de Brasília), em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição. Quem avançar deste confronto, enfrenta o vencedor de Bélgica e Senegal, que jogam às 17h também desta quarta.

Onde assistir

O jogo entre Estados Unidos e Bósnia, pela fase 16 avos de final da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Como chega os Estados Unidos

Embalado pela grande fase de grupos, os Estados Unidos seguem sonhando alto nesta Copa do Mundo. Classificado para o mata-mata com uma rodada de antecedência, onde chegou até a poupar seus principais jogadores na última partida da primeira fase, o USMNT quer seguir fazendo bonito e com o apoio de todo um país que acredita no potencial de um time muito talentoso.

Por isso, um dos principais jogadores dos Estados Unidos nesta Copa do Mundo, Folarin Balogun, projetou o duelo desta quarta por uma vaga nas oitavas de final. Balogun destacou o que espera encarar diante da Bósnia – que tende a se defender e apostar na transição rápida ao ataque – e valorizou aquilo que o USMNT tem feito de melhor nesta Copa: intensidade e criatividade.

“Jogar contra um bloco inferior nunca é fácil. Vai ser um jogo desafiador. Além disso, é uma Copa do Mundo e um jogo eliminatário, não é algo que vamos desconsiderar. Então, estamos ansiosos para esse jogo. Sabemos que precisaremos ser criativos. Sabemos que precisaremos ser intensos, como temos sido até agora. E não há dúvidas de que podemos ir lá e vencer”, disse Balogun.

Como chega a Bósnia

Pela primeira vez na história, a Bósnia vai enfrentar em campo para disputar um jogo eliminatório de Copa do Mundo. 12 anos depois de jogar sua primeira Copa, os bósnios terão a oportunidade de atingir um feito nunca antes atingido pelo país, e justamente diante de um dos anfitriões da competição. Por isso, a expectativa é enorme para que a Bósnia faça mais um grande jogo nesta Copa.

Sendo assim, a Bósnia chega para o jogo desta quarta-feira como franco-atiradora diante de um Estados Unidos com favoritismo, ao lado de todo um país que lotará as arquibancadas do Levi’s Stadium, em San Francisco. Contudo, estar em uma situação como esta não é algo incomum para a Bósnia, que pela voz do seu treinador, Sergej Barbarez, admitiu gostar de “ser Davi contra o Golias”.

“O futebol bósnio não tem tido muitos motivos para comemorar há anos, e a qualificação para o Mundial já foi um passo enorme. Agora queremos continuar. Nós amamos futebol. Eu vivo dizendo isso aos meus jogadores. Essa é a nossa força. Temos que entrar em campo com muita emoção – pelos torcedores que estarão no estádio e pelas pessoas em casa, na Bósnia e Herzegovina. Mas é igualmente importante que nos divirtamos jogando, que tenhamos alegria em campo. Essa tem que ser a nossa abordagem. Adoramos ser Davi contra Golias. São nessas situações que temos tido o melhor desempenho até agora”, projetou Barbarez.

ESTADOS UNIDOS x BÓSNIA

Copa do Mundo – 16 avos de final

Data e horário: 01/07/2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Levi’s Stadium, San Francisco (EUA)

ESTADOS UNIDOS: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

BÓSNIA: Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Šunjic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic e Ivan Bašic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis (BRA) e Rodrigo Figueiredo (BRA)

VAR: Não divulgado.

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