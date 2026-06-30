Imprensa internacional destaca duelo entre Haaland e Vini Jr em Brasil x Noruega

A classificação da Noruega às oitavas de final da Copa do Mundo repercutiu na imprensa internacional nesta terça-feira (30/6). Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, os principais jornais europeus passaram a projetar o confronto contra o Brasil. Contudo, também deram destaque ao duelo entre Erling Haaland e Vinícius Júnior, principais estrelas das duas seleções.

Com gols de Antonio Nusa e Haaland, a Noruega garantiu a vaga na próxima fase e enfrentará a equipe comandada por Carlo Ancelotti no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Será a primeira vez que os noruegueses disputarão uma partida de oitavas de final em um Mundial.

Além da classificação histórica, a imprensa espanhola tratou de destacar o embate entre dois dos principais atacantes do futebol mundial. O jornal “As” estampou a manchete: “Haaland encontra Vinicius”, colocando frente a frente os protagonistas de Noruega e Brasil.

Na mesma linha, o Mundo Deportivo ressaltou o peso do confronto e destacou o gol decisivo do centroavante norueguês: “Haaland elimina Costa do Marfim e ficará de cara a cara com Vinicius nas oitavas”.

Haaland e Vini Jr são os protagonistas de Noruega e Brasil

Contudo, o duelo também chama atenção pelo momento vivido pelos dois jogadores. Afinal, Haaland marcou o gol da vitória sobre a Costa do Marfim e chegou a cinco gols na Copa do Mundo. Do outro lado, Vinícius Júnior tem sido um dos destaques da Seleção Brasileira e foi decisivo na campanha até aqui, com quatro gols e liderando o setor ofensivo da equipe de Carlo Ancelotti.

Assim, Brasil e Noruega se enfrentam no domingo em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Além do confronto entre as duas seleções, a partida promete colocar frente a frente dois dos principais candidatos ao protagonismo do futebol mundial na atualidade.

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