Santos arrecada R$ 6,5 milhões com camisa em homenagem a Neymar

O Santos chegou ao faturamento de R$ 6,5 milhões em um ano de vendas do uniforme azul turquesa, lançado em 2025 em homenagem a Neymar. A camisa faz referência ao modelo utilizado pela equipe em 2012.

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O uniforme passou a ser vendido em maio do ano passado e representa 36% da receita gerada pelas lojas oficiais. O percentual sobe para 45% considerado somente os comercializados entre 30 de maio de 2025 até o momento.

Assim, segundo a Netshoes, empresa responsável pela operação nas lojas oficiais, mais da metade das unidades vendidas (63%) tiveram a estampa “Neymar” e o número 10 personalizados. Aliás, neste período, a segunda camisa mais vendida foi a utilizada na temporada 2025/26.

Somente na pré-venda, 2.330 unidades foram vendidas, de acordo com a Netshoes.

“Esta camisa foi muito bem aceita pela torcida porque representa o retorno de um ídolo e de um atleta identificado, como o Neymar Jr. Notamos nos jogos do Santos que há sempre muitos torcedores vestindo o uniforme azul. O lançamento desta camisa, em parceria com a Umbro, foi um grande acerto do clube”, afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Camisa do Santos tem detalhes que homenageiam Neymar

A camisa possui detalhes que fazem homenagens a Neymar. A gola da camisa é polo, recordando o estilo que o atacante gostava de jogar, com ela erguida.

Na parte posterior, a Umbro, fornecedora do material esportivo do clube, inseriu a frase “Eu vou’ mas… eu volto!”, com a mesma grafia e pontuação utilizada pelo jogador quando escreveu a frase em uma parede do CT Rei Pelé após ter acertar sua transferência para o Barcelona, em 2013.

Na barra frontal está um patch, com uma coroa com a palavra “príncipe”, apelido que Neymar passou a ter no clube. A grafia carrega a letra “P”, que forma o número 10 de forma subliminar, além do “N” em maiúsculo.

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