Bélgica x Senegal: duelo em busca da afirmação

A Bélgica enfrenta o Senegal nesta quarta-feira (1º), às 17h, no Lumen Field, em Seattle, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. A seleção europeia chega ao mata-mata depois de avançar em primeiro lugar no Grupo G, mas ainda busca uma atuação mais consistente. Já os senegaleses passaram como um dos melhores terceiros colocados e tentam transformar a reação na última rodada em força para surpreender. Quem avançar enfrentará Estados Unidos ou Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no youtube pela CazéTV.

Como chega a Bélgica

A Bélgica terminou a primeira fase invicta, mas deixou dúvidas pelo caminho. A equipe de Rudi Garcia empatou com Egito e Irã antes de reagir com uma goleada sobre a Nova Zelândia, resultado que garantiu a liderança do Grupo G e reduziu a pressão sobre o elenco.

Ainda assim, o desempenho belga segue em avaliação. A geração liderada por Courtois, De Bruyne e Lukaku carrega experiência, porém precisa mostrar mais regularidade no mata-mata. Além disso, Trossard chega em bom momento e aparece como uma das principais armas ofensivas da equipe, ao lado de Doku e De Ketelaere.

Na defesa, Zeno Debast segue como dúvida por problema na perna. Com isso, Theate e Mechele aparecem como opções para iniciar no miolo de zaga. Nas laterais, Castagne e De Cuyper devem começar jogando. No meio, Vanaken e Tielemans formam a base de sustentação para De Bruyne organizar o setor ofensivo.

Como chega o Senegal

O Senegal chega ao duelo depois de uma primeira fase irregular, mas encerrada em alta. A equipe perdeu para França e Noruega, porém reagiu com uma goleada por 5 a 0 sobre o Iraque. Portanto, a classificação veio com impacto e devolveu confiança a um elenco que ainda busca repetir, ou superar, a campanha histórica de 2002.

A principal preocupação está no gol. Edouard Mendy sofreu uma lesão no joelho durante a fase de grupos e virou dúvida importante para a partida. Assim, Diaw aparece como provável titular. Na defesa, Koulibaly pode seguir no banco, enquanto Seck ganhou força depois de boa resposta contra o Iraque.

No ataque, Senegal aposta na velocidade e na experiência. Sadio Mané segue como referência técnica, enquanto Nicolas Jackson e Sarr completam um trio capaz de acelerar em transições. Além disso, o confronto será o primeiro encontro entre Bélgica e Senegal, o que dá peso histórico ao duelo.

BÉLGICA X SENEGAL

Copa do Mundo — 16 avos de final

Data-Hora: quarta-feira, 1º de julho de 2026, às 17h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Washington

BÉLGICA: Courtois; Castagne, Theate, Mechele e De Cuyper; Vanaken e Tielemans; Trossard, De Bruyne e Doku; De Ketelaere; Técnico: Rudi Garcia

SENEGAL: Diaw; Jakobs, Seck, Niakhaté e Diatta; Camara, Gueye e Diarra; Mané, Jackson e Sarr; Técnico: Pape Thiaw

Árbitro: Said Martínez (HON)

Assistentes: Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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