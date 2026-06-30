Flamengo esfria negociação por Emerson Royal, alvo do Aston Villa (ING)

As conversas entre Flamengo e Aston Villa (ING) por Emerson Royal esfriaram e, neste momento, uma transferência não deve acontecer. Isso ocorre pois não houve avanço nas negociações e, por ora, o clube carioca não pretende dar sequência às tratativas.

Isso, no entanto, não significa que a negociação esteja encerrada, segundo informações desta terça-feira (30/6) do jornalista Venê Casagrande. Caso o Aston Villa apresente uma proposta superior, o Flamengo poderá reavaliar, então, sua posição. O principal motivo para a mudança de postura está ligado ao planejamento do elenco.

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Embora Emerson Royal seja atualmente reserva de Guillermo Varela, a diretoria entende que perder o lateral-direito poderia criar um problema em uma posição considerada sensível. Internamente, há a avaliação de que o uruguaio não consegue suportar uma sequência muito grande de partidas, o que faz com que Emerson seja utilizado com frequência ao longo da temporada. Assim, mesmo na reserva, ele é visto como uma peça importante para a rotação do elenco.

Recentemente, o Aston Villa apresentou uma proposta de cerca de 10 milhões de euros (mais de R$ 60 milhões na cotação atual) pelo jogador. Apesar da decisão do Flamengo, há quem defenda a venda do lateral. O argumento é que Emerson Royal dificilmente voltará a receber uma oferta desse porte, especialmente por não ser titular absoluto. Emerson Royal chegou ao Flamengo por mais de R$ 70 milhões com a missão de substituir Wesley (vendido à Roma, da Itália). No entanto, ele acabou perdendo espaço e hoje ocupa a condição de reserva.

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