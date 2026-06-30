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Flamengo esfria negociação por Emerson Royal, alvo do Aston Villa (ING)

Flamengo esfria negociação por Emerson Royal, alvo do Aston Villa (ING)
Flamengo esfria negociação por Emerson Royal, alvo do Aston Villa (ING) -

As conversas entre Flamengo e Aston Villa (ING) por Emerson Royal esfriaram e, neste momento, uma transferência não deve acontecer. Isso ocorre pois não houve avanço nas negociações e, por ora, o clube carioca não pretende dar sequência às tratativas.

Isso, no entanto, não significa que a negociação esteja encerrada, segundo informações desta terça-feira (30/6) do jornalista Venê Casagrande. Caso o Aston Villa apresente uma proposta superior, o Flamengo poderá reavaliar, então, sua posição. O principal motivo para a mudança de postura está ligado ao planejamento do elenco.

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Embora Emerson Royal seja atualmente reserva de Guillermo Varela, a diretoria entende que perder o lateral-direito poderia criar um problema em uma posição considerada sensível. Internamente, há a avaliação de que o uruguaio não consegue suportar uma sequência muito grande de partidas, o que faz com que Emerson seja utilizado com frequência ao longo da temporada. Assim, mesmo na reserva, ele é visto como uma peça importante para a rotação do elenco.

Recentemente, o Aston Villa apresentou uma proposta de cerca de 10 milhões de euros (mais de R$ 60 milhões na cotação atual) pelo jogador. Apesar da decisão do Flamengo, há quem defenda a venda do lateral. O argumento é que Emerson Royal dificilmente voltará a receber uma oferta desse porte, especialmente por não ser titular absoluto. Emerson Royal chegou ao Flamengo por mais de R$ 70 milhões com a missão de substituir Wesley (vendido à Roma, da Itália). No entanto, ele acabou perdendo espaço e hoje ocupa a condição de reserva.

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