Capitão da Noruega acredita em surpresa contra o Brasil: “Tudo é possível”

A classificação da Noruega para as oitavas de final da Copa do Mundo aumentou a expectativa para o confronto contra o Brasil. Após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, o capitão Martin Odegaard afirmou que a seleção europeia respeita a equipe comandada por Carlo Ancelotti, mas acredita que pode sonhar com uma vaga nas quartas de final.

Na zona mista do estádio de Dallas, logo após a classificação, o meia do Arsenal ressaltou a qualidade do Brasil. Além disso, destacou que, em partidas eliminatórias, qualquer resultado é possível.

“Vamos nos preparar para o Brasil, será um jogo difícil. No futebol tudo é possível, vamos tentar. Veremos o quanto podemos nos manter sonhando. Vamos nos preparar bem e aproveitar o momento”, afirmou.

A Noruega chegou ao mata-mata após terminar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo I, com seis pontos. A equipe venceu Iraque e Senegal antes de eliminar a Costa do Marfim graças ao gol marcado por Erling Haaland nos minutos finais do segundo tempo.

Ao comentar o próximo adversário, Odegaard evitou fazer análises mais profundas sobre a Seleção Brasileira, mas fez questão de elogiar o elenco e citou dois companheiros de Arsenal: Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães.

“Espero um jogo muito difícil. Eles têm um grande time, vários grandes jogadores. Será um teste duro para nós. Eu os conheço do Arsenal (Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães), são jogadores tops e espero que possamos fazer uma grande batalha”, declarou.

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